Состоялся XXX Всероссийский олимпийский день

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 июня, в Российской Федерации отмечается Олимпийский день. Центральный старт праздника состоялся в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники». Главную площадку Всероссийского олимпийского дня открыли олимпийские чемпионы: Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Сегодня действительно очень большой праздник, – отметил глава Минспорта России, приветствуя присутствующих. – Счастлив, что сегодня я нахожусь с моими друзьями – олимпийскими чемпионами. Я испытываю большую радость и гордость. И понимаю, что у нас не только великое спортивное прошлое, но и настоящее, и будущее».

«Сегодня очень много активностей и у всех есть возможность пообщаться с любимыми спортсменами, своими кумирами и пожелать им успеха, – продолжил Павел Колобков. – Олимпийский день в России всегда приурочен к каким-либо знаменательным датам. Сегодня – 125-летие международного олимпийского движения. Ещё мы провожаем нашу сборную команду на II Европейские игры, где она будет выступать в максимальном составе. Я желаю ребятам успеха, будем за них переживать, болеть. Уверен, они подарят нам незабываемые мгновения. Всех с праздником!».

«Сегодня мы открыли 30-й Всероссийский олимпийский день, – отметил Станислав Поздняков. – Спорт в нашей стране является очень важной и неотъемлемой частью общественной жизни, поэтому такое большое количество наших сограждан, которые участвуют в Олимпийском дне, знаково для нас».

Затем состоялась церемония передачи знамени Олимпийской команды России спортсменам – участникам II Европейских игр, которые пройдут в Минске (Республика Беларусь) с 21 по 30 июня 2019 года. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Они разыграют около 200 комплектов наград в 21 виде спорта, при этом турниры по стрельбе из лука, лёгкой атлетике, бадминтону, велоспорту, дзюдо, каратэ, настольному теннису и стрельбе станут квалификационными к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

Знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Игр станет 7-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. «Спасибо вам за доверие, это для меня большая честь. Думаю, сборная России сделает всё, чтобы стать первой на соревнованиях, продолжив славные традиции отечественного спорта», – отметил он.

Одновременно в олимпийском комплексе «Лужники» турниром по мини-футболу был дан старт XI Спартакиаде среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации. «Спартакиада госслужащих – масштабное и знаковое мероприятие, – сказал Павел Колобков. – А футбол – один из самых популярных видов спорта, которым занимаются большинство россиян. Желаю всем командам показать хорошую игру. Спартакиада – вперёд!».

В состязаниях XI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации принимают участие команды 41 федерального министерства и ведомства с охватом свыше 3000 государственных служащих по 11 видам спорта. Цель межведомственных спортивных состязаний – пропаганда физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья, повышения работоспособности, поддержания активного образа жизни сотрудников центральных аппаратов министерств и ведомств Российской Федерации.

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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