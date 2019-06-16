Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#История#Терешкова16.06.2019 10:30

56 лет со дня полета «Чайки»

16 июня 1963 года первая в мире женщина-космонавт совершила одиночный полет в космос. Это достижение принадлежит Валентине Терешковой — Герою Советского Союза, кандидату технических наук, профессору Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, генерал-майору авиации.

Свой полёт Валентина Владимировна выполнила на космическом корабле «Восток-6». Старт был осуществлен с космодрома Байконур в 12:29:51. Продолжительность полёта — 2 суток 22 ч. 50 мин., дальность — 1 млн. 971 тыс. км (48 витков вокруг Земли). Одновременно на орбите находился корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Во время полета Валентина Терешкова вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. Спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края 19 июня 1963 года.

«Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженности работы всех служб и систем старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше Поповича и Николаева». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта», — описывал генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов.

Первая «Чайка» советской космонавтики (именно такой позывной придумал Сергей Павлович Королёв) до сих пор является единственной женщиной нашей планеты, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей.

Известен факт, что в 1962 году во время поиска претенденток на первый полет в космос из сотен кандидатур вместе с Валентиной Терешковой были отобраны еще четыре: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались, и стала задача выбора одной из пяти кандидатур.

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