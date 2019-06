French News: 56ème anniversaire du vol de la mouette

Source: Espace fédéral russe

56 ans du vol de la "Mouette"

Le 16 juin 1963, la première cosmonaute au monde a effectué un vol en solo dans l’espace. Cette réalisation appartient à Valentina Tereshkova – Héros de l’Union soviétique, candidate aux sciences techniques, professeur à l’Académie d’ingénierie de la Force aérienne. N. E. Joukovski, Major Aviation générale. Valentina Vladimirovna a effectué son vol à bord du vaisseau spatial Vostok-6. Le lancement a eu lieu depuis le cosmodrome de Baïkonour à 12h29:51. La durée du vol est de 2 jours 22 heures 50 minutes, l’autonomie est de 1 million 971 000 km (48 orbites autour de la Terre). Au même moment, la navette spatiale Vostok-5, pilotée par le cosmonaute Valery Bykovsky, était en orbite. Pendant le vol, Valentina Tereshkova a tenu un journal de bord et a pris des photos de l’horizon, qui ont ensuite été utilisées pour détecter des couches d’aérosols dans l’atmosphère. Le véhicule de descente Vostok-6 a atterri en toute sécurité dans la région de Baevsk, sur le territoire de l’Altaï, le 19 juin 1963.

«La préparation de la fusée, du navire et de toutes les opérations de maintenance était exceptionnellement claire. En ce qui concerne la clarté et la cohérence de tous les services et systèmes, le début de Tereshkova m’a rappelé celui de Gagarine. Comme le 12 avril 1961, le 16 juin 1963, le vol était préparé et commençait parfaitement. Tous ceux qui ont vu Tereshkova lors de la préparation du lancement et de la mise en orbite du navire, qui ont entendu ses reportages à la radio, ont déclaré à l’unanimité: «Elle avait un meilleur départ que Popovich et Nikolayev. Oui, je suis très heureux de ne pas m’être trompé en choisissant la première femme-cosmonaute », a déclaré le Lieutenant-général Nikolai Kamanin, impliqué dans la sélection et la formation de cosmonautes.

La première “Mouette” de la cosmonautique soviétique (c’est précisément Sergey Pavlovich Korolev qui a inventé cet indicatif d’appel) est toujours la seule femme de notre planète à avoir effectué un seul vol spatial. Toutes les femmes astronautes et astronautes qui ont suivi se sont envolées dans l’espace en tant que membres d’équipage. Ponomareva, Irina Soloviev. Initialement, on supposait un vol simultané de deux équipages féminins, mais en mars 1963, ce plan fut abandonné et la tâche consistait à choisir l’un des cinq candidats.

