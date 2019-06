French News: BMW Motorsport News – Numéro 20/2019.

Source: BMW Group24h Le Mans: Jubilé de légendes. Cette voiture de course fait battre les cœurs des fans de sport automobile encore plus rapidement: la BMW V12 LMR. En 1999, le prototype célébrait la victoire finale aux 24 Heures du Mans (FRA) utilisées par le BMW Team Schnitzer, pilotées par Joachim Winkelhock (GER), Yannick Dalmas (FRA) et Pierluigi Martini (ITA). 20 ans après son triomphe, la BMW V12 LMR est revenue au Mans. Il a été exposé sur le circuit lors des 24 heures de cette année, tout comme la BMW 328 Touring Coupé, dont la victoire en classe a commencé il y a 80 ans avec l’histoire de BMW au Mans. En outre, les deux voitures de course historiques sont entrées en piste juste avant le début de la classique d’endurance samedi après-midi et ont ravi les fans avec un tour de parade sur le “Circuit de la Sarthe”. L’un des vainqueurs de Dalmas en 1999 était au volant de la BMW V12 LMR. «C’était une course difficile mais très spéciale à l’époque. Il est très difficile de décrire ce qui se passe dans la ligne d’arrivée en ce moment “, a déclaré Dalmas en souvenir de la victoire remportée il y a 20 ans. “La voiture était parfaite pendant 24 heures, l’équipe était très efficace, nous avons fait du bon travail, tout a bien fonctionné. C’est un travail d’équipe pour gagner le Mans. Tout doit être parfait. Ce fut une expérience formidable de conduire avec BMW Team Schnitzer et BMW au Mans. La BMW V12 LMR était efficace et performante. “La BMW 328 Touring Coupé a été pilotée sur le tour de parade par Romain Brandela (FRA), responsable des événements chez BMW Group France.

24h du Mans: Philipp Eng rend hommage à son compatriote Roland Ratzenberger Lorsque le pilote de l’usine BMW, Philipp Eng (AUT), est interrogé sur ses modèles en sport automobile, il y a toujours un nom: Roland Ratzenberger (AUT). Il y a vingt-cinq ans, l’ancien pilote de Formule 1 avait été victime d’un accident mortel lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola (ITA). Avant de rejoindre la Formule 1, Ratzenberger travaillait également pour BMW Motorsport. En 1987, il a débuté chez Schnitzer Motorsport dans le championnat BMW M3 World Touring Car. En outre, il a célébré les succès des 24 Heures du Mans (FRA). Eng voit de nombreux parallèles entre sa propre carrière de pilote et celle de Ratzenberger. Pour rendre hommage à l’une de ses idoles, Eng se rendait au Mans ce week-end avec le casque rouge et blanc que Ratzenberger avait à son époque comme marque de fabrique. “Le premier terrain d’entente entre Roland et moi est, bien sûr, que nous sommes compatriotes”, a déclaré Eng. “Mais nos carrières ont été très similaires. Nous n’avions pas beaucoup d’argent et nous devions nous battre. J’ai été tellement impressionné par un film documentaire sur Roland que j’ai vu que je prenais contact avec sa famille et que je les rencontrais. Après tout ce que je sais de Roland, c’était un honneur encore plus grand pour moi de porter un casque à ses couleurs lors de cette course. “BMW Sim Racing: La Réunion au Mans. Aux 24 Heures du Mans Les vainqueurs de l’événement “BMW 120 au Mans” sur iRacing et du BMW Team CATENG, composé des pilotes d’usine BMW, Philipp Eng (AUT) et Nick Catsburg (NED), se sont à nouveau réunis ce week-end. Les deux coureurs de sims Alexander Voss et Laurin Heinrich (tous deux allemands) de l’équipe Williams eSports avaient remporté la course avec la BMW M8 GTE à la fin du mois de mai – et battaient entre autres Eng et Catsburg. Son prix: deux billets pour l’hospitalité VIP BMW M Motorsport au Mans. Là, les quatre pilotes ont pris le volant d’un simulateur Fanatec pour une séance de tir. Cette fois, Eng a pris la tête du chrono. “Nous avons passé un excellent week-end au Mans”, a déclaré Voss. “Philipp Eng et Nick Catsburg sont très sympathiques – et même enthousiastes pour Sim-Racer.” Heinrich a déclaré: “L’échange avec Philipp et Nick était très intéressant. Ils sont également très rapides dans le monde virtuel. “

BTCC: le pilote BMW Jordan célèbre une double victoire à Croft. Lors du quatrième week-end de course du British Touring Car Championship (BTCC) à Croft (GBR), Andrew Jordan a célébré une autre double victoire. Le pilote BMW Pirtek Racing a remporté les première et deuxième courses de sa BMW 330i M Sport. Jordan a terminé huitième de la troisième course. Le champion en titre de la BTCC, Colin Turkington (GBR), a également terminé sur le podium avec sa BMW 330i M Sport dans la deuxième course. Dans les deux autres tours, Turkington occupait les positions quatre et six. Tom Oliphant (GBR) a terminé les trois courses aux 5e, 18e et 23e places, et Stephen Jelley (GBR) aux 13e, 12e et 28e places.

GT4 Scandinavia: Victoire de la BMW M4 GT4 à Skelleftea. Oliver Söderström et Robert Serwanski (SWE) du Förenade Bil / Lestrup Racing Team ont remporté la deuxième course à Skelleftea, en Suède. Lors de la première course, le duo était également monté sur le podium avec la deuxième place. Alfred Nilsson et Joakim Walde (tous deux SWE) ont terminé cinquième de la voiture sœur lors de la première course. Dans la deuxième manche, ils ont été éliminés. Au classement des pilotes Pro-Am, Söderström et Serwanski sont en tête après leur quatrième victoire de la saison avec 126 points chacun.

