French News: La démocratie n’est pas une évidence

Source: CDU-CSU

16/06/2019

La faction de l’Union commémore les victimes du soulèvement populaire du 17 juin 1953

Le 17 juin, il y a 66 ans, le soulèvement populaire en RDA a été réprimé dans le sang. Dans le même temps, nous célébrons cette année les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bien que les gens aient pu imposer pacifiquement leur campagne de libération en 1989, beaucoup ont payé de leur vie leur participation aux manifestations de 1953.

Le 17 juin 1953, entre 400 000 et 1,5 million de personnes étaient en grève et manifestaient en RDA. Le soulèvement était la réponse aux normes et à la non-liberté. Le désir d’élections libres, le désir de liberté d’expression et de réunion ont fait descendre les gens dans les rues en 1953. Le régime du SED a réagi avec une force brutale. L’état d’urgence a été proclamé dans 167 des 217 districts. Les chars soviétiques ont brutalement battu le soulèvement. Plus de 13 000 personnes ont été arrêtées. Le nombre exact de morts n’est toujours pas connu, les estimations suggèrent que jusqu’à 125 morts.

SED a dirigé les régimes d’injustice

Les événements du 17 juin 1953 ont marqué les Allemands des deux côtés du mur – jusqu’à aujourd’hui. “La RDA était un état d’injustice”, commente Gitta Connemann, vice-présidente de la faction de l’Union. “Les critiques du régime le ressentent encore: leurs enfants leur ont été enlevés, libérés pour adoption. Les projets de vie des personnes persécutées ont été brisés et leurs familles arrêtées. Des opposants comme notre collègue Arnold Vaatz ont été jetés en prison parce qu’il était en désaccord. Certains ont payé de leur vie. À seulement 200 mètres d’ici, les croix de bois nous le rappellent tous les jours. “

Gardez des souvenirs vivants

Elisabeth Motschmann, porte-parole de la culture et des médias, souhaite également remettre le 17 juin au centre de la commémoration. “Le soulèvement populaire du 17 juin 1953 en RDA ne doit pas laisser un vide mémoire. Nous avons besoin d’une histoire pan-allemande et européenne dans laquelle le 17 juin 1953 occupe une place digne”, a déclaré M. Motschmann. Elle cite comme exemple négatif la rue du 17 juin à Berlin, plus connue sous le nom de Fanmeile, Marathonstrecke ou de la fête du Nouvel An. “Beaucoup de gens, y compris de nombreux touristes, ne savent pas que cette rue est consacrée au soulèvement populaire qui a échoué en RDA le 17 juin 1953”, regrette-t-il. Cette rue est fermée presque tous les mois, mais pas le 17 juin.

Ne pas passer sous silence l’histoire

“En RDA, il n’y avait ni liberté ni état de droit. C’était un état d’oppression, d’arbitraire et d’injustice. Nous ne devons jamais oublier cela, et cela devrait nous rappeler de ne pas passer sous silence l’histoire “, prévient Volker Ullrich de la CSU. “Cela commence le 17 juin 1953, se poursuit avec le soulèvement populaire hongrois de 1956, avec le Printemps de Prague, avec le Mouvement de solidarité, avec la Charte 77, et se termine par un soulèvement commun d’émeutiers et d’églises contre l’oppression à travers le centre et région de l’Europe de l’Est. Sans cette dimension européenne, 1989 aurait également été différente pour nous. “

Le #Volksaufstand pourrait battre le #DRDR le 17 juin 1953 avec des tanks, mais jamais contre la liberté du peuple. Nous ne devons jamais oublier cette date importante de notre histoire! pic.twitter.com/jyCByklcgh

– Kai Wegner (@ kaiwegner) le 15 juin 2019

