French News: La ministre d’État Annen se rend dans les territoires palestiniens et en Israël

Je me rends en Israël et dans les territoires palestiniens pour préciser le soutien constant du gouvernement fédéral à une solution à deux États négociée entre les deux parties. Je surveille les défis pour une paix durable et juste avec une grande préoccupation. En outre, Ramallah s’attachera à déterminer comment le gouvernement fédéral peut promouvoir le développement démocratique et économique et améliorer la situation humanitaire de la population. En Israël, je voudrais également saisir l’occasion pour commenter le débat sur la montée de l’antisémitisme en Allemagne.

