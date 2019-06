French News: La XXXème Journée olympique russe a eu lieu

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 16 juin, la journée olympique est célébrée dans la Fédération de Russie. Le début des vacances a eu lieu à Moscou, sur le territoire du complexe olympique Luzhniki. Le champion des sports olympiques a été inauguré par le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, et le président du Comité olympique russe, Stanislav Pozdnyakov.

«C’est vraiment de très grandes vacances», a déclaré le chef du ministère des Sports de Russie, souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. – Je suis heureux d’aujourd’hui avec mes amis – champions olympiques. Je ressens une grande joie et fierté. Et je comprends que nous avons non seulement un grand passé sportif, mais aussi le présent et l’avenir. ”

“Aujourd’hui, il y a beaucoup d’activités et tout le monde a l’occasion de parler avec ses athlètes préférés, ses idoles et de lui souhaiter du succès”, a poursuivi Pavel Kolobkov. – La journée olympique en Russie est toujours programmée à des dates significatives. Nous célébrons aujourd’hui le 125e anniversaire du mouvement olympique international. Nous accompagnons également notre équipe nationale aux IIes Jeux Européens, où elle jouera dans la composition maximale. Je souhaite aux gars du succès, nous allons nous inquiéter à leur sujet, être malade. Je suis sûr qu’ils vont nous donner des moments inoubliables. Tous avec des vacances! “.

«Nous avons ouvert aujourd’hui la 30e journée olympique russe», a déclaré Stanislav Pozdnyakov. «Le sport dans notre pays est une partie très importante et intégrante de la vie publique. Par conséquent, un nombre aussi important de nos concitoyens qui participent à la Journée olympique sont importants pour nous.

La cérémonie de transfert de la bannière de l’équipe olympique de Russie aux athlètes participant aux IIes Jeux européens, qui se tiendra à Minsk (République de Biélorussie) du 21 au 30 juin 2019, a ensuite eu lieu. Plus de 4000 athlètes de 50 pays européens participeront à la compétition. Ils participeront à environ 200 récompenses dans 21 sports, tandis que les tournois de tir à l’arc, d’athlétisme, de badminton, de cyclisme, de judo, de karaté, de tennis de table et de tir se qualifieront pour les XXXIIes Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (Japon).

Artyom Osipenko, sept fois champion du monde de Sambo, sera le porte-drapeau de l’équipe russe lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux. «Merci pour votre confiance, c’est un grand honneur pour moi. Je pense que l’équipe russe fera tout pour devenir la première des compétitions, perpétuant ainsi les glorieuses traditions du sport national », a-t-il déclaré.

Parallèlement, dans le complexe olympique “Luzhniki”, le tournoi de futsal a été lancé lors du XI Festival du sport parmi les instances fédérales de la Fédération de Russie. «Les Jeux des fonctionnaires sont un événement à grande échelle et significatif», a déclaré Pavel Kolobkov. – Et le football est l’un des sports les plus pratiqués par la plupart des Russes. Je souhaite à toutes les équipes de bien jouer. Jeux – en avant! “.

Des équipes de 41 ministères et départements fédéraux couvrant plus de 3 000 fonctionnaires dans 11 sports participent aux compétitions des XI-Jeux parmi les organes fédéraux du pouvoir d’État de la Fédération de Russie. L’objectif des compétitions sportives interministérielles est de promouvoir la culture physique et le sport en tant que moyen important de promouvoir la santé, d’accroître l’efficacité et de maintenir un style de vie actif pour les employés des bureaux centraux des ministères et des départements de la Fédération de Russie.

