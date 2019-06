French News: Le BMW Team MTEK fait preuve d’un esprit combatif lors de la finale de la “Super Saison” au Mans.

Source: BMW GroupLe Mans. Avec les 24 heures du Mans (FRA), le BMW Team MTEK a terminé la “Super Saison” du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC). Les deux BMW M8 GTE ont terminé 11ème et 14ème de la catégorie LM GTE Pro. La BMW M8 GTE avec le numéro 82 de départ – pilotée par Jesse Krohn (FIN), António Félix da Costa (POR) et Augusto Farfus (BRA) – partait de la cinquième position mais ne pouvait pas le tenir dans la course et venait après 335 Arrondissez à la onzième place. Le numéro 81 avec les pilotes Martin Tomczyk (GER), Nick Catsburg (NED) et Philipp Eng (AUT) a conduit à la 14ème position. En raison de problèmes techniques, les deux véhicules avaient perdu du temps supplémentaire lors des arrêts de réparation pendant la nuit et à la fin de la course. La victoire dans la catégorie LM GTE Pro a été remportée par la Ferrari n ° 51.

Au cours de la “Super Saison”, le BMW Team MTEK a célébré un total de deux podiums. À la fois à Fuji (JPN) et à Sebring (États-Unis), la BMW M8 GTE a terminé deuxième du championnat LM GTE Pro.

Au Mans, BMW a célébré le 20e anniversaire de la victoire finale de 1999 avec la BMW V12 LMR. La première victoire de la BMW 328 en classe BMW était une 80e fois. Les deux voitures ont fait un tour de piste avant le début de la course.

Réponses aux 24 Heures du Mans.

Jens Marquardt (Directeur du groupe BMW Motorsport): “La conclusion du WEC, Super Season” a tout repris. Nous savions avant la course que ce ne serait pas facile pour nous dans les circonstances au Mans. Et c’est comme ça que c’est arrivé. Relativement bientôt, il était donc clair que nous ne pouvions pas suivre le rythme du sommet. Nos coureurs ont dû aller à la limite dès le premier tour, la charge en équipement était très lourde dès le départ. Dans le deuxième tiers de la course, les difficultés techniques qui en résultent pour les deux voitures nous ont coûté du temps supplémentaire. Donc, un résultat final était hors de portée tôt. Néanmoins, toute l’équipe a tout donné pour la dernière manche, même si nous aurions bien sûr aimé dire au revoir à un résultat plus positif du Mans. En conséquence, en raison des circonstances difficiles, tout le monde mérite un plus grand respect et une plus grande reconnaissance. Nous disons maintenant, Au revoir, Le Mans ‘et disons au revoir au Championnat du monde d’endurance FIA. Un grand merci au BMW Team MTEK, à l’ACO et au WEC. Nous souhaitons avant tout remercier les nombreux fans de BMW qui nous ont apporté un soutien précieux dans notre projet WEC ces dernières années. “

Ernest Knoors (Team Principal BMW Team MTEK): “Ce fut une course très difficile pour nous. Cependant, dans une course de 24 heures, vous espérez toujours avoir une chance de progresser. Mais elle ne nous l’a pas vraiment dit. Ensuite, il y avait l’un ou l’autre problème technique. En fin de compte, il s’agissait essentiellement d’amener les voitures à l’arrivée. Que vous gagniez ou non, le travail que vous mettez dans une course en équipe est toujours le même. Mes filles et mes garçons ont fait un travail fantastique. Dommage que nous n’ayons pas été récompensés pour cela. “

António Félix da Costa (BMW M8 GTE n ° 82, n ° 11): “Le Mans est toujours spécial. En tant qu’équipe, nous étions bien préparés pour la course, mais dans les circonstances, nous n’avions pas le rythme nécessaire. Chacun de nous s’est battu et a tout donné. Bien sûr, il y a maintenant un peu de tristesse, car nous disons au revoir à la BMW M8 GTE de WEC. Merci à toute l’équipe BMW Team MTEK pour le temps passé ensemble. De nouveaux défis vont venir – pour moi ce week-end à la Formule E à Berne. “

Augusto Farfus (BMW M8 GTE n ° 82, 11e): “La course a été décevante pour nous. Nous voulions dire au revoir avec un bon résultat et avons tout essayé pour suivre le groupe de tête. Mais le rythme n’était tout simplement pas là. Le problème technique de nuit n’était donc plus crucial. J’ai vraiment apprécié le projet BMW M8 GTE dans le WEC. Un grand merci à chacun des membres du BMW Team MTEK. L’équipe a fait un excellent travail. “

Jesse Krohn (BMW M8 GTE n ° 82, n ° 11): “Mes débuts au Mans ont été une expérience fantastique que je n’oublierai jamais. Malheureusement, nous n’avons pas eu la vie facile sportive. L’équipe a travaillé très fort et n’a pas obtenu le résultat qu’elle méritait. Pour moi, cela va directement au Nürburgring. J’espère que cela fonctionne mieux pour nous. “

Martin Tomczyk (BMW M8 GTE n ° 81, n ° 14): “Le Mans 2019 n’a malheureusement pas été un succès pour nous. Nous avions des conditions difficiles et nous devions vraiment faire tout ce qui était en notre pouvoir pour suivre le rythme de nos concurrents au moins à mi-chemin. Les problèmes techniques ont encore une fois coûté du temps. Néanmoins, après tous ces efforts, il est bon que toute l’équipe atteigne sa destination en voiture. En regardant en arrière, il y avait des hauts et des bas dans notre programme WEC. Le point culminant pour moi était certainement la deuxième place sur les 1 000 milles de Sebring. Je voudrais aussi avoir obtenu un excellent résultat aux 24 Heures du Mans, mais heureusement, ce week-end, j’ai une chance au Nürburgring. “

Nick Catsburg (BMW M8 GTE n ° 81, n ° 14): “Ce fut une course difficile. Nous n’avions pas le rythme, nous devions conduire très fort et nos problèmes techniques en étaient le résultat. Si vous passez beaucoup de temps dans les stands, vous n’avez bien sûr aucune chance d’obtenir un bon résultat au Mans. Dans l’ensemble, j’étais très heureux de faire partie du projet WEC et du BMW Team MTEK. Malheureusement, pas avec le succès que nous espérions. J’attends avec impatience ma course préférée de 24 heures au Nürburgring le week-end prochain. “

Philipp Eng (BMW M8 GTE n ° 81, n ° 14): “Dans l’ensemble, la semaine au Mans a été excellente. Dommage que nous ne puissions pas le finir avec un bon résultat. La BMW M8 GTE était fondamentalement bonne à conduire, mais nous avons malheureusement manqué les performances nécessaires en ligne droite. Nous devions aller à la limite de la conduite et, bien sûr, mettre beaucoup de travail sur le matériel. Un grand merci à BMW Motorsport et au BMW Team MTEK d’avoir participé à ce projet dès le début. “

