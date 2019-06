French News: Schwarzelühr-Sutter: “S’éloigner de l’accord de Paris ne trouvera aucun imitateur”

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, construction et sécurité nucléaire, lors de leur réunion, les ministres des pays du G20 se sont mis d’accord sur des domaines d’action importants pour la conservation du climat, de la mer et des ressources. Enfin, un communiqué conjoint a été publié.

Les ministres de l’Environnement du G20 adoptent un communiqué sur la protection du climat, la transition énergétique, les déchets marins et l’efficacité des ressources

Lors de leur première réunion, les ministres de l’environnement des pays du G20 se sont mis d’accord sur d’importants domaines d’action pour la conservation du climat, du milieu marin et des ressources. Tous les pays sauf les États-Unis affirment leur engagement à mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat dans une déclaration finale. Dans la lutte contre les déchets marins, les États-Unis se sont retirés pour que les 20 plus grands pays développés et émergents puissent adopter une stratégie commune. Entre autres choses, les entrées de déchets plastiques et autres devraient être mieux surveillées et l’intensification des échanges de savoir-faire en matière de gestion et de recyclage des déchets. En outre, une initiative conjointe sur les changements climatiques a été adoptée. La délégation allemande était dirigée par Rita Schwarzelühr-Sutter, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’Environnement. Schwarzer-Sutter: “Dans la lutte contre les déchets marins, nous avons fait un grand pas en avant sous la présidence japonaise. Je suis également heureux que le dialogue stratégique ait précédé l’efficacité des ressources. Ce faisant, nous apportons une contribution importante à la dissociation de la croissance économique des conséquences néfastes pour l’environnement et à la modernisation de notre économie. Il ne faut pas sous-estimer que 19 États sont clairement attachés à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, même après des négociations difficiles. Compte tenu de la position des États-Unis, ce n’est pas évident. “Sous la présidence japonaise, le plan d’action du G20 contre les déchets marins mis en place sous la présidence allemande était soutenu par une stratégie de mise en œuvre. Par exemple, les pays du G20 souhaitent une coopération plus étroite dans le développement de processus de gestion des déchets et de recyclage respectueux de l’environnement. Ils devraient indiquer régulièrement comment éviter et éliminer les déchets en toute sécurité et inclure également des sujets scientifiques dans leurs échanges d’informations. Les réseaux régionaux et locaux, entre autres pour la protection des océans et des rivières, devraient être davantage soutenus et mis en réseau. Cela devrait également s’appliquer aux organisations de la société civile et aux entreprises engagées dans le traitement des déchets marins. La conception des produits, l’économie circulaire et l’utilisation rationnelle des ressources jouent un rôle essentiel dans l’intérêt des mesures novatrices.

Accord de Paris sur la protection du climat

