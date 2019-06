Premier Mateusz Morawiecki wziął udział wziął udział w XIV Zjeździe Klubów Gazety Polskiej

Source: President of Poland in Polish

Premier przypomniał o zwycięstwie w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak dodał to jest dobry punkt startu do dalszej pracy.

Klubowicze z Polski i spoza jej granic spotkali się, by wziąć udział w debatach o aktualnej sytuacji w kraju. Jest to cykliczne wydarzenie, w którym biorą udział zaproszeni m.in. politycy, ekonomiści oraz dziennikarze.

Kluby są oddolnymi organizacjami zrzeszającymi czytelników Gazety Polskiej.

MIL OSI