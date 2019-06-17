Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпионом мира по стрельбе из лука и юными шахматистами.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие во встрече с заслуженным мастером спорта России по стрельбе из лука, чемпионом мира 2019 года по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Бато Цыдендоржиевым и шахматисткой, чемпионкой Европы Яной Жаповой.

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В Агинском Бурятском округе ведется активная работа по совершенствованию национальных видов спорта

Сенатор отметил, что в Агинском Бурятском округе ведется активная работа по совершенствованию национальных видов спорта: бурятской борьбы, стрельбы из лука, конных скачек, поскольку они являются не только средствами подготовки спортсменов, но и богатейшим культурно-историческим наследием бурятского народа. «Массовость соревнований народных лучников, яркие выступления спортсменов продолжают жить в традициях Агинской земли. В каждом селе были и есть свои сподвижники стрельбы из лука, любящие этот национальный вид спорта. Сегодня их внуки и правнуки добиваются высоких результатов на соревнованиях самого высокого ранга, от чемпионатов страны до олимпийских игр», — сказал парламентарий.

Баир Жамсуев поздравил Яну Жапову, самого юного кандидата в мастера спорта по шахматам в Забайкальском крае, её родителей, тренера с очередным успехом на международном уровне и пожелал новых побед. Она завоевала звание чемпионки Европы на прошедшем в Румынии первенстве Европы среди школьников.

Сенатор также пожелал дальнейших успехов Бато Цыдендоржиеву, завоевавшему полный комплект медалей на прошедших соревнованиях в городе Хертогенбос в Нидерландах. На чемпионате вели борьбу 291 лучников из 51 страны. В соревнованиях смешанных команд пара Бато Цыдендоржиева и Светланы Баранцевой завоевала «золото». Успешное выступление позволило ему получить лицензию для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

На встрече обсуждались вопросы организации тренировок лучника, условия для маломобильных граждан, развитие спорта высших достижений, строительство лукодрома в Чите.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности руководителя администрации округа Билигма Будаева, президент Забайкальской федерации стрельбы из лука Ананда Дондоков, двукратный победитель паралимпийских игр в Лондоне Тимур Тучинов, тренеры Зоригто Цыденов, Тумэн Цыденов, родители спортсменов, тренер Александр Долсонов и представители средств массовой информации.

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