Валентина Матвиенко вручила российский паспорт внуку известного русского собирателя живописи Сергея Щукина

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в вернисаже выставки «Щукин. Биография коллекции».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в вернисаже выставки «Щукин. Биография коллекции». Мероприятие состоялось в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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«Эта выставка – дань признательности и уважения памяти Сергея Щукина, нашего выдающегося соотечественника, замечательного знатока и ценителя искусства», — сказала Валентина Матвиенко.

Интерес к музеям в нашей стране огромный

Глава СФ подчеркнула, что Сергей Щукин, имя которого стоит в ряду самых известных отечественных меценатов, стремился к тому, чтобы экспонаты его коллекции оставались в России.

«Интерес к музеям в нашей стране огромный», — продолжила Председатель верхней палаты российского парламента. «Это показатель богатого духовно, здорового общества».

Валентина Матвиенко зачитала Указ Президента РФ о присвоении гражданства России и вручила российские паспорта внуку Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко и его жене Кристине Панделле.

В свою очередь Андре-Марк Делок-Фурко передал в архив ГМИИ им. А.С. Пушкина последний российский паспорт Сергея Щукина.

В ходе церемонии Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подчеркнул, что культура не знает границ, международных санкций и ограничений.

В мероприятии приняли участие Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн, Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова.

В экспозиции «Щукин. Биография коллекции» представлены около 150 произведений живописи и скульптуры из коллекции Сергея Щукина, в том числе картины К. Моне, П. Сезанна, П. Гогена, А. Матисса, П. Пикассо, А. Дерена и А. Руссо.

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