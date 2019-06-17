Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетила ряд медицинских учреждений Мурманска.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе посетила ряд медицинских учреждений г. Мурманска.

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Сенатор отметила, что с 1 апреля текущего года работает единый колл-центр для записи в Мурманскую детскую городскую поликлинику № 5. «Нововведение значительно ускоряет работу. Сейчас специальный сотрудник ведёт только телефонную запись, не отвлекаясь на посетителей».

Татьяна Кусайко подчеркнула, что в поликлинике постепенно снижается дефицит медицинских кадров, на работу поступают новые сотрудники. В частности, работают врачи, приехавшие в регион по программе «Арктический доктор».

В поликлинике постепенно снижается дефицит медицинских кадров

Парламентарий также отметила, что в медучреждении действует специальная комиссия по вопросам оформления детей в оздоровительные лагеря. «Это очень важно, учитывая особенности нашего региона, когда многие дети выезжают с Крайнего Севера на летний период», — сказала сенатор.

В ходе работы в регионе Татьяна Кусайко также посетила обновлённое инфекционное отделение Мурманской областной детской клинической больницы. С 2013 г. в учреждении идет масштабная реконструкция, сейчас работы находятся на завершающем этапе.

Главный врач больницы Валерий Перетрухин рассказал сенатору, что после ремонта диагностического отделения оно будет отвечать самым современным требованиям. Он также сообщил, что в больнице начали оказывать паллиативную помощь.

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