В Лаганском районе Республики Калмыкия прокуратура пресекла нарушения законодательства о закупках при реализации национального проекта «Экология»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Лаганского района Республики Калмыкия провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при реализации Национального проекта «Экология» в деятельности администрации Лаганского городского муниципального образования.

Установлено, что в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» Национального проекта «Экология» городским поселением на специализированном сайте размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на реконструкцию водовода в г.Лагань.

Документация об аукционе утверждена с нарушениями требований закона. В проекте договора установлен дополнительный вид ответственности для подрядчика: взыскание заказчиком по своему усмотрению средств, предоставленных в качестве обеспечения. В проекте государственного контракта отсутствовали положения о максимальной сумме начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, а также о самом размере такой суммы. Также в проекте контракта установлена возможность для заказчика удерживать сумму обеспечения, внесенную денежными средствами, что ставило в более выгодное положение лиц, которые предоставят банковскую гарантию. В связи с чем грубо нарушен принцип обеспечения конкуренции.

Прокуратура района отреагировала на нарушения внесением в адрес главы администрации городского поселения представления о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, которое рассмотрено и удовлетворено.

В отношении главы городской администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Должностное лицо привлечено к наказанию в виде штрафа.

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