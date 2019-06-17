В Мордовии на межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева обсудили вопросы защиты прав граждан на оплату труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 17 июня 2019 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев провел в г. Саранске межведомственное совещание, посвященное вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и полную оплату труда.

В мероприятии приняли участие представители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Глава Республики Мордовия, Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия, председатель государственного собрания республики, региональный уполномоченный по правам человека, руководители органов исполнительной власти региона, правоохранительных органов, контролирующих структур.

Открывая работу совещания, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев отметил, что реализация конституционных прав граждан на своевременное и полное вознаграждение на труд является одним из основных направлений социальной политики современного российского государства. Именно поэтому обеспечение законности в данной сфере входит в число постоянных приоритетов деятельности органов власти всех уровней и находится на особом контроле руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В Республике Мордовия с начала года размер задолженности по заработной плате увеличился на 22 млн. рублей и на 1 июня составил 86 млн. рублей. В 1,7 раза возросло количество предприятий-должников, а также число работников, права которых нарушены. Несмотря на принимаемые меры, ситуация с выплатой заработной платы в регионе остается напряженной.

Имеются упущения в работе уполномоченных контролирующих и правоохранительных структур, которые нуждаются в серьезной оценке со стороны надзорного ведомства и корректировке с учетом предоставленных прокурорам полномочий. В частности, отмечены недостатки в деятельности региональной межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Госинспекции труда. Высказаны претензии к работе следственных органов службы судебных приставов и территориальных управлений МВД и Росреестра.

Эти и другие вопросы стали предметом принципиального разговора.

По итогам мероприятия заместитель Генерального прокурора Российской Федерации ориентировал участников совещания на необходимость использования эффективных методик в целях обеспечения законности и правопорядка в сфере труда и занятости населения, а также совершенствование межведомственного взаимодействия.

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