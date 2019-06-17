В Подмосковье прокуратура взыскала в пользу ребенка-инвалида компенсацию стоимости самостоятельно приобретённых средств реабилитации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Видновская городская прокуратура Московской области провела проверку исполнения законодательства о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Установлено, что представитель ребёнка-инвалида обратился в филиал № 42 Государственного учреждения – Московского областного регионального Фонда социального страхования Российской Федерации с заявлением о получении компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.

Однако по истечении установленного законом срока положенные денежные средства заявитель не получил.

В интересах ребёнка-инвалида прокуратура обратилась в суд с иском об обязании Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования возместить стоимость самостоятельно приобретённых средств реабилитации.

Решением Видновского городского суда Московской области исковые требования прокуратуры удовлетворены.

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