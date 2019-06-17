В Рязанской области руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за невыплату работникам заработной платы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Михайловского района Рязанской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Агрофининвест». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Михайловского района.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2018 года гендиректор ООО «Агрофининвест» при наличии финансовой возможности не выплачивал заработную плату 31 работникам организации, в результате чего образовалась задолженность на сумму свыше 1,7 млн. рублей.

По искам прокурора района имеющаяся задолженность по заработной плате выплачена работникам в полном объеме в ходе предварительного следствия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 64 судебного района Михайловского районного суда Рязанской области.

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