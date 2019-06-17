В Самаре открылись VIII Российско-Китайские молодёжные летние игры 2019 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 июня, в Самарском театре оперы и балета состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр 2019 года.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель официальной делегации КНР, заместитель руководителя Главного спортивного управления спорта КНР Ли Цзяньмин, заместитель Министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, президент Всероссийской федерации плавания, почётный судья соревнований Владимир Сальников.

В ходе церемонии было зачитано приветственное слово Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, в котором говорится: «Эти соревнования стали доброй традицией и с каждым годом привлекают всё больше внимания болельщиков и любителей спорта. Они позволяют нам совместно с коллегами из Китайской Народной Республики развивать олимпийские и неолимпийские дисциплины, демонстрировать достижения в национальных видах спорта, обмениваться накопленным потенциалом и воспитывать молодое поколение атлетов в духе патриотизма, позитивного сотрудничества и дружбы».

«Для нас большая честь принимать такой замечательный турнир – Российско-Китайские молодёжные игры, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Они вносят серьёзный вклад в развитие спортивного и культурного обмена, укрепление дружбы между нашими странами и нашими народами».

«Символично, что Игры открываются в день, когда ровно год назад на самарской земле прошёл матч Чемпионата мира по футболу 2018 года, – добавил губернатор. – Привлекая такие знаковые спортивные события на территорию Самарской области, мы используем наследие Чемпионата мира. Спортивные, инфраструктурные объекты, туристическая инфраструктура, включая гостиницы, – всё это должно работать на постоянной основе. Мы рады принимать гостей со всего мира».

«Большое спасибо за внимание, которое уделяет Россия Молодёжным играм, – отметил в свою очередь Ли Цзяньмин. – Все мы знаем, что председатель КНР Си Цзиньпин и Президент России Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Я считаю, что это внесёт огромный вклад в развитие отношений между Россией и Китаем».

VIII Российско-Китайские молодёжные летние игры будут проходить в течение недели. Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться в восьми видах спорта: художественной гимнастике, плавании, велоспорте-шоссе, гандболе (девушки), пляжном волейболе, тхэквондо, футболе и бадминтоне.

Соревнования пройдут на лучших спортивных объектах Самары: в спорткомплексах «Молодёжный», «Маяк», «Грация», «МТЛ-Арена», бассейне ЦСК ВВС, стадионах «Металлург» и «Самара-Арена».

Российско-Китайские молодёжные игры проводятся с 2006 года поочерёдно в России и Китае. Соревнования по летним видам спорта проходили в Тяньцзине (2006), Москве (2007), Пекине (2009), Пензе (2011), Шанхае (2013), Иркутске (2015) и Гуанчжоу (2017). Зимние игры состоялись дважды: в Харбине (2016) и Уфе (2018).

Следить за ходом соревнований можно на сайте Российско-Китайских молодёжных летних игр – http://russian-chinese.games.

В новости использована информация пресс-службы Правительства Самарской области

Пресс-служба Минспорта России

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