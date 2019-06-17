Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с руководством и активом Новоспасского района, провел прием граждан.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в рамках работы в регионе провел прием граждан в поселке городского типа Новоспасское.

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Обращения жителей к сенатору касались оказания помощи в благоустройстве поселка. В связи с износом оборудования котельной и здания районной больницы Администрацией района готовится проектно-сметная документация на вхождение в соответствующую целевую программу. Ведется разработка технических условий на подключение газа, водо- и электроснабжения.

Во время приема также затрагивалась тема получения многодетной семьей земельного участка под индивидуальное строительство.

В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область С. Рябухин посетил Новоспасский район

В ходе рабочей поездки Сергей Рябухин посетил детский сад «Южный остров», осмотрел площадку будущего строительства школы на 500 мест, побывал в Новоспасской больнице, осмотрел музей боевой славы под открытым небом.

На встрече с районным руководством и активом сенатор отметил, что Новоспасский район возглавил рейтинг муниципалитетов Ульяновской области по уровню социально-экономического развития. За первый квартал 2019 г. он занял первое место и вошёл в тройку лидеров по таким показателям, как темпы роста оборота организаций и поступлений НДФЛ в бюджет муниципалитета, объёмы отгрузки товаров собственного производства, налоговых и неналоговых доходов. Достигнуты хорошие показатели в сфере сельского хозяйства.

«Победителем рейтинга качества жизни также стал Новоспасский район», — подчеркнул Сергей Рябухин.

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