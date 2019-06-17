Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко с губернатором Волгоградской области А. Бочаровым.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области

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Во время беседы глава СФ поинтересовалась ходом социально-экономического развития региона. По словам губернатора, социально-экономическая ситуация в области стабильная, достигнута хорошая динамика развития.

«Особенно это касается вопросов транспортной инфраструктуры. Мы приступаем к третьему этапу реконструкции нашего авиационного узла, который завершим в течение года», — сказал Андрей Бочаров. Он также проинформировал, что в регионе реализуется ряд инновационных проектов.

Валентина Матвиенко отметила важность работы по поддержанию хорошего инвестиционного климата. «Вы сумели заинтересовать инвестора, создать благоприятные условия – и вот есть результат». Спикер СФ подчеркнула, что от инвестиций во многом будет зависеть дальнейшее развитие региона.

На встрече обсуждалась также реализация в Волгоградской области в рамках Десятилетия детства проектов, направленных на поддержку матерей и детей, рост качества здравоохранения.

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