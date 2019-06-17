Н. Федоров: Между парламентами России и Франции должна существовать высокая степень взаимодействия и координации

Source: Russia – Council of the Federation

Н. Федоров и Ж. Ларше обсудили развитие межпарламентского диалога.

В рамках XX заседания Ассоциации европейских сенатов в Париже 15 июня по инициативе французской стороны состоялась встреча первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики с Председателем Сената Франции Жераром Ларше.

«Для России Франция всегда была и остается традиционным партнером. Надежной основой для этого служит духовная близость россиян и французов, тесное переплетение богатейшего культурного наследия», — подчеркнул Николай Федоров, добавив, что от плодотворного взаимодействия двух стран в немалой степени зависит поддержание стабильности и безопасности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.

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Первый вице-спикер СФ отметил поступательное развитие межпарламентского диалога, позволяющего достичь большего взаимопонимания между государствами и выразил надежду на возобновлении работы российско-французской Большой межпарламентской комиссии. «Убежден, между парламентами России и Франции должна существовать высокая степень взаимодействия и координации, которая поможет сблизить наши позиции», — сказал Николай Федоров.

Российские законодатели должны полноценно участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы

Сенатор выразил признательность французской стороне за активную и конструктивную позицию по преодолению сложившегося в Совете Европы кризиса и создания условий для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

«Российские законодатели должны полноценно участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы», — заявил Николай Федоров.

Он подчеркнул, что Франция остается важным торгово-экономическим партнером России. По мнению первого вице-спикера СФ, особую роль в укреплении двустороннего сотрудничества играет межрегиональное измерение.

В связи с этим стороны обсудили возможности наполнения конкретными взаимовыгодными проектами грядущего 2020 года, объявленного Годом межрегионального сотрудничества России и Франции.

Жерар Ларше отметил особую роль России в решении глобальных проблем современности и в международной интеграции. По его мнению, важным консолидирующим фактором являются имеющие богатую историю культурные связи двух стран и народов.

Жерар Ларше выразил готовность к продолжению сложившихся плодотворных межпарламентских контактов.

В ходе беседы Николай Федоров и Жерар Ларше обсудили ряд актуальных вопросов современной международной повестки.

«На полях» XX заседания Ассоциации европейских сенатов состоялся ряд рабочих встреч Николая Федорова с главами парламентских делегаций.

В ходе бесед с Председателем Сената Республики Конго Пьером Нголо и спикером верхней палаты парламента Республики Кот-д’Ивуар Жанно Аусу-Куаудио обсуждены перспективы реализации совместных проектов и возможности для укрепления отношения России со странами Африканского континента.

Темами рабочих встреч с Председателем Сената Национального парламента Ирландии Денисом О’Донованом и Вице-Маршалом Сената Польши Михалом Северинским стали различные аспекты межпарламентского сотрудничества.

Состоялась беседа с первым заместителем Председателя Палаты советников Парламента Королевства Марокко Абдессамадом Кайухом. Стороны выразили мнение, что для повышения эффективной отдачи от деловых связей следует энергичнее использовать потенциал Межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Председатель Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Жан-Рене Фурнье отметил, что считает нашу страну важным участником мирового политического процесса. «Швейцарию и Россию объединяют давние обширные культурные связи. Это прочная основа для движения вперед», — уверен парламентарий.

Николай Федоров также провел рабочую встречу с главой парламентской делегации Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

В мероприятиях принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин. ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области

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