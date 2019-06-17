Председатель СФ В. Матвиенко и врио губернатора Астраханской области И. Бабушкин обсудили перспективы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ подчеркнула важное экономическое значение региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. БабушкинИгорь ЮрьевичВременно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области

В ходе беседы глава СФ поздравила собеседника с назначением врио губернатора. «Рада, что люди такого уровня, с таким разносторонним опытом, как у вас, на федеральном уровне и в других структурах, идут в регионы».

Астраханская область – очень важный регион для России в экономическом плане

Валентина Матвиенко отметила, что Астраханская область – очень важный регион для России в экономическом плане, с точки зрения добычи углеводородов.

Со своей стороны Игорь Бабушкин сообщил, что стоит задача — добиться прорывного социально-экономического развития региона, улучшить качество жизни людей.

«Нацелен на плодотворную работу. Буду очень рассчитывать на поддержку жителей Астраханской области, и сделаю все, чтобы их не подвести», — сказал врио губернатора.

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