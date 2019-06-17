Семь новых газопроводов построено в Ингушетии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 июня 2019, 14:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. В частности, работу «Газпрома» по газификации республики. В текущем году компания уже завершила строительство семи газопроводов: к первому и второму микрорайонам г. Карабулака, новым жилым районам г. Малгобека, потребителям с.п. Инарки Малгобегского района, с.п. Али-Юрт Назрановского района, с.п. Аршты и с.п. Мужичи Сунженского района. Продолжается сооружение 11 газопроводов в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах, по шести из которых работы планируется закончить до конца года.

Алексей Миллер обратил внимание Юнус-Бека Евкурова на состояние платежной дисциплины потребителей газа. Отмечено, что дальнейшая инвестиционная активность компании в регионе будет зависеть, в том числе, от показателей расчетов за поставленный газ.

Справка

Между «Газпромом» и Республикой Ингушетия подписаны Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В 2008–2018 годах «Газпром» направил на газификацию региона около 3,3 млрд руб. Построено восемь газопроводов. Уровень газификации Ингушетии на 1 января 2019 года составил 85,1% (в среднем по России — 68,6%).

В рамках программы «Газпром — детям» в республике построены многофункциональные спортивные площадки.

Компания также выделила финансирование для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории с.п. Али-Юрт, врачебной амбулатории в г. Назрани и фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Насыр-Корт, Музея истории и этнографии Ингушетии на базе Мемориального памятника «Ингушская башня» в г. Магасе.

Управление информации ПАО «Газпром»

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