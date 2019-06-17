СФ отмечает необходимость проведения государственной экспертизы при подготовке проектов гидротехнических работ на реке Волга

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили варианты обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге и вопросы предотвращения экологического ущерба.

В Совете Федерации состоялось совещание «О вариантах обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

Сенатор проинформировал, что совещание проводится во исполнение протокольного поручения Совета Федерации Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитету СФ по экономической политике. В частности, поручено рассмотреть вопрос по предотвращению экологического ущерба на реке Волге при проведении гидротехнических работ по оптимизации судоходства в Нижегородской области с учетом альтернативных инженерно-конструктивных решений, в том числе о вариантах обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, данного по итогам проведения заседания президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей, состоявшегося 15 августа 2016 года, Государственной программой «Развитие транспортной системы» реализуется мероприятие по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла на реке Волге.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 7

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

2 из 7

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 7

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 7

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 7

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 7

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 7

«Реализация данного проекта направлена на ликвидацию лимитирующих судоходство участков внутренних водных путей в целях устранения инфраструктурных ограничений на внутренних водных путях Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России», — сказал Алексей Майоров.

По его словам, ЕГС имеет два основных «узких» места, где глубина значительно ниже минимально необходимой для прохождения судов, и данный вопрос необходимо достаточно оперативно решать. В настоящее время осуществляется второй этап проектирования Нижегородского низконапорного гидроузла, в рамках которого предусмотрена разработка проектной документации на создание руслового водохранилища сезонного типа. «Проектная документация предусматривает комплекс мероприятий инженерной защиты с целью исключения негативного воздействия на прилегающие территории, включая расчистку существующих дренажных систем и строительство новой сети каналов», — пояснил парламентарий.

«Прежде всего, мы должны иметь в виду, что окончательные выводы по всем вопросам, связанным со строительством Нижегородского низконапорного гидроузла, в том числе по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, связанной со строительством гидроузла, на окружающую среду, возможны после завершения работ по проектированию и получения заключения соответствующих государственных экспертиз», — заявил Алексей Майоров.

Участники встречи считают, что выводы об эффективности инженерно-конструктивных решений и достаточности разработанного в составе проектной документации на строительство объектов второго этапа Нижегородского низконапорного гидроузла комплекса защитных и компенсационных мероприятий возможно сделать лишь по итогам рассмотрения уполномоченными квалифицированными экспертами полного пакета соответствующих документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг, ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по рыболовству, Института водных проблем РАН, представители профессионального сообщества, общественных организаций, эксперты.

MIL OSI