Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur militaire de la garnison de Krasnogorsk a examiné la mise en œuvre de la législation relative à la pension des veuves des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale vivant dans les districts d’Odintsovo, Ruza, Mozhaisky et Krasnogorsky, dans la région de Moscou. des procureurs militaires a déposé une plainte auprès du tribunal du district de Zyuzinsky, à Moscou, en vue de recouvrer les biens perdus. plus de 350 000 roubles. Le tribunal a satisfait aux exigences du procureur militaire, les pensions ont été recalculées, en tenant compte de l’augmentation. Cette information et d’autres informations sont disponibles sur le service d’information et de communication du procureur général de la Fédération de Russie “EFIR” à l’adresse efir.genproc. gov.ru

