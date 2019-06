French News: Altmaier: “Assurer le transit du gaz à travers l’Ukraine après 2019”

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

17.06.2019 – Communiqué de presse – Politique énergétique européenne et internationale

introduction

Le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, a reçu aujourd’hui le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, pour un échange de vues sur les problèmes énergétiques actuels. La réunion a porté sur la poursuite du transit du gaz entre la Russie et l’Ukraine à compter du 1er janvier 2020 après l’expiration de l’accord de transit en vigueur entre Gazprom et Naftogaz. Peter Altmaier: “Je suis très heureux que le vice-président Maroš Šefčovič se soit engagé à poursuivre les négociations trilatérales la Commission européenne, l’Ukraine et la Russie. Le transit du gaz à travers l’Ukraine doit se poursuivre et être assuré après 2019. L’Allemagne continuera d’aider au succès des négociations. “

MIL OSI