French News: Au cours d’une visite de travail dans la région d’Oulianovsk, S. Ryabukhin s’est rendu dans le district de Novospassky

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré les dirigeants et les militants du district de Novospassky et a organisé une réception pour les citoyens.

Président du Comité du budget et des marchés financiers du Conseil de la Fédération, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région d’Oulianovsk, Sergey Ryabukhin RyabukhinSergey Nikolayevich, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région d’Oulianovsk dans le cadre des travaux dans la région, a organisé une réception pour les citoyens de la ville de Novospassky.

Appels des habitants au sénateur concerné pour contribuer à l’amélioration du village. En relation avec la détérioration des équipements de la chaufferie et du bâtiment de l’hôpital de district, l’Administration du district est en train de préparer la documentation de conception et de devis pour la saisie du programme cible correspondant. Les conditions techniques de raccordement du gaz, de l’eau et de l’électricité sont en cours d’élaboration.

S. Ryabukhin a effectué une visite de travail dans la région de Novospassky, au cours de laquelle il a visité le jardin d’enfants “Île du Sud” et a visité le musée de la gloire militaire à ciel ouvert. avec les dirigeants et les atouts du district, le sénateur a noté que le district de Novospassky était en tête de l’évaluation des municipalités de la région d’Oulianovsk en termes de développement socio-économique. Au premier trimestre de 2019, il a pris la première place et est entré dans le trio de tête en termes d’indicateurs tels que le taux de croissance du chiffre d’affaires et des recettes de l’impôt des particuliers dans le budget municipal, le volume des envois de biens de production propre, les recettes fiscales et non fiscales. De bonnes performances agricoles ont été obtenues. «Le district de Novospassky est également devenu le gagnant du classement de la qualité de vie», a déclaré Sergei Ryabukhin.

MIL OSI