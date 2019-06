French News: BMW International Open 2019: Coup d’envoi du champion du monde avec Lahm, Müller et Siem en faveur de la Nicolaidis Young Wing Foundation.

Source: BMW Group Munich. Début de semaine de haut niveau de la compétition au BMW International Open (19 au 23 juin, Golf Club Munich Eichenried): le premier tour appartient à trois champions du monde. Philipp Lahm et Thomas Müller (champion du monde 2014), ainsi que Marcel Siem (vainqueur de la Coupe du monde de golf 2006) ont joué le parcours du championnat parfaitement préparé à Eichenried le matin. Christian Näther lors d’un événement de charité en faveur de la “Fondation Nicolaidis Young Wings” vendu aux enchères. Müller est l’ambassadeur de l’association à but non lucratif qui propose aux jeunes dont le partenaire de vie est décédé, ainsi qu’aux enfants ayant perdu un ou plusieurs parents, des conseils ciblés et un soutien à long terme en deuil. Thomas Müller: pensé, le rough est très vif. Les greens font une excellente impression, vous pouvez presque le comparer à une zone de patinage artistique. Chaque année, nous organisons un tournoi pour la Fondation YoungWings et l’année dernière, nous avons mis aux enchères le tour avec Marcel, Philipp et moi-même. Un grand merci à Christian Näther, pour l’avoir acheté, et merci aux organisateurs, d’avoir pu jouer ici. C’est super-amusant! “Philipp Lahm:” Nous n’avons joué que neuf trous, mais jusqu’à présent, Thomas a besoin de plus de soutien de ma part que celui dont j’ai besoin. Mais le Thomas est tellement plein de jus, qui vient encore à l’arrière, alors je suis très confiant. Jusqu’à présent, nous avons gardé l’écart. “Marcel Siem:” Je n’ai jamais vu un terrain de golf aussi bon, c’est un grand éloge pour toute l’équipe. Nous verrons certainement d’autres scores cette année parce que les verts sont plus difficiles et que les positions de drapeau peuvent être encore plus difficiles. En tant que petit garçon d’Eichenried que j’étais, je suis vraiment fier de pouvoir présenter un endroit aussi fantastique en Allemagne pour le reste de la tournée. J’attends avec impatience le BMW International Open. “

MIL OSI