French News: BMW International Open 2019: “Touchdown” – Kaymer, Wallace, Olesen and Co. ont atterri à l’aéroport de Munich.

Source: BMW Group Munich. De la côte ouest des États-Unis au cœur de la Bavière: Hier, les stars du BMW International Open (du 19 au 23 juin au Golfclub München Eichenried) ont joué à l’US OPEN, troisième grand majeur de l’année, aujourd’hui à l’aéroport de Munich. Les deux vainqueurs majeurs Martin Kaymer (GER), le champion en titre Matt Wallace (ENG), les vainqueurs de la Ryder Cup Thorbjørn Olesen (DEN) et Rafa Cabrera Bello (ESP), Matthew Fitzpatrick (ENG) et Bernd Wiesberger (ENG). Les stars du golf ont été accueillies comme il se doit par les souffleurs de cor des Alpes bavaroises, de sorte que le décalage horaire a rapidement disparu. Les meilleurs golfeurs ont quitté l’avion de bonne humeur et ont volontiers profité du service BMW Courtesy Car Service, qui attendait sur les podiums sur le tapis vert: les pros partent du tournoi traditionnel allemand avec la joie de conduire. Le BMW International Open 2019 débutera officiellement le mercredi 19 juin avec le tournoi pro-am (entrée gratuite), au cours duquel de nombreuses stars du sport et de nombreuses célébrités s’affronteront avec les pros.

MIL OSI