French News: BMW Motorrad Motorsport News: Les coureurs de la BMW S 1000 RR remportent d’autres victoires dans divers championnats.

BMW GroupBritish Superbike Championship: Victoire en superstock du coureur BMW Taylor Mackenzie Le British Superbike Championship (BSB) a effectué sa quatrième manche de la saison sur le circuit du Grand Prix de Brands Hatch (GBR) ce week-end. Peter Hickman (GBR / Smiths Racing) a réalisé son meilleur résultat de la catégorie Superbike (BSB SBK) sur la nouvelle BMW S 1000 RR. Il a terminé cinquième dans la première des deux courses. Les deux pilotes Tyco BMW Motorrad Keith Farmer (GBR) et Christian Iddon (GBR) ont suivi aux positions six et sept. Dans la deuxième course, Iddon a terminé sixième, juste devant Hickman et Farmer en septième et huitième places.

Le coureur BMW Taylor Mackenzie (GBR / Bathams Racing) a célébré sa première victoire de la saison dans la catégorie Superstock (BSB STK). Il a remporté la course dimanche dimanche. Après 16 tours dans des conditions changeantes et humides, il est arrivé avec une avance nette de plus de six secondes à l’arrivée. Samedi, Mackenzie avait terminé troisième des deux parties du marathon sur le podium. Grâce à ces résultats, Mackenzie s’est hissé à la deuxième place du classement du championnat. Alex Olsen (GBR / Team IMR) a terminé la première course samedi en quatrième position. Cependant, dans la deuxième partie du marathon et dimanche, il a pris sa retraite. Olsen est troisième au classement du championnat derrière Mackenzie.

Championnat international de courses sur route: Davey Todd augmente son avance au championnat Le Championnat international de courses sur route (IRRC) a organisé son deuxième événement de la saison 2019 à Imatra, en Finlande. Davey Todd (GBR) de l’équipe WEPOL Racing a poursuivi sa série de victoires. Comme lors de la première course à Hengelo (NED), Todd a remporté les deux courses avec sa BMW S 1000 RR, renforçant ainsi son avance au classement général. Erno Kostamo (FIN / 38 Motorsport) a terminé troisième dans les deux courses sur le podium. Marek Červený (CZE / WEPOL Racing) a terminé cinquième et quatrième. Didier Grams (GER / G & G Motorsport de BMW Motorrad) a pris les positions dix et cinq. Malheureusement, le week-end à Imatra a été éclipsé par un tragique accident: lors de la course Superbike de samedi, le pilote suisse Yamaha Mathias Gnägi a eu un accident mortel. La communauté BMW Motorrad Motorsport exprime ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et son équipe.

Championnat de Malaisie de Superbike: le BMW S 1000 RR a dominé la compétition en début de saison, tandis que le Championnat de Malaisie de Superbike (MSBK) entrait dans la saison 2019 sur le circuit international de Sepang, près de Kuala Lumpur (MAS). au départ, et ils ont remporté une quadruple victoire dans les trois courses. Dans la première course, le champion en titre Muhammad Farid Badrul Hisham (MAS / Horizon Racing Team) a gagné. La deuxième place revient à Muhammad Zulfahmi Khairuddin (MAS / SIC Junior ZK Racing). Dans la deuxième course, les deux rôles ont été échangés: Khairuddin a gagné et Badrul Hisham a terminé deuxième. Lors de la troisième et dernière course, c’est Badrul Hisham qui a remporté la première marche du podium. Khairuddin a terminé deuxième, comme dans la première course. Amirul Hafig Azmi (équipe MAS / ONEXOX TKKR SAG Racing) s’est assuré la troisième place sur le podium des trois courses. Joe Sharul (MAS / BMW) a terminé quatrième du quadruplé.

Championnat de Superbike sud-africain: Lance Isaacs à deux reprises sur le podium Le Championnat de Superbike sud-africain (RSA SBK) a organisé sa quatrième épreuve de la saison ce week-end chez le Sud-Africain Aldo Scribante. La course de samedi a été couronnée de succès pour BMW Racer Lance Isaacs (RSA) de l’équipe du groupe de jeu LIR / Supabets: il a terminé deuxième dans les deux courses sur sa BMW S 1000 RR. Ainsi, il a remporté la victoire finale au classement quotidien. “La première course était assez intéressante”, a déclaré Isaacs. “Les conditions étaient extrêmement mauvaises et il y a eu des moments où vous avez failli vous écraser. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas trop risquer. La deuxième course était géniale. Nous avions un rythme victorieux, la moto était fantastique et je me suis bien battu en duel avec Clint Sellers. Je n’ai commis que quelques erreurs dans les deux derniers tours. Je suis satisfait parce que je rentre chez moi avec beaucoup de points importants dans mes bagages. Je ne saurais trop remercier l’équipe de m’avoir offert une moto absolument fantastique. “La cinquième manche de la saison aura lieu le 27 juillet à Zwartkops (RSA).

MotoAmerica: quatrième manche de la saison à Utah Motorsports Park: les BMW Racers de la série MotoAmerica AMA Road Racing (MA) étaient en action à Utah Motorsports Park (USA) ce week-end. La quatrième épreuve de la saison était au programme. Dans les deux courses de la catégorie Superbike (MA SBK), Jake Gagne (USA / Scheibe Racing) a terminé septième. En course Superstock (MA STK), Travis Wyman (USA / Weir Everywhere Racing) a terminé quatrième.

MIL OSI