French News: BUND appelle les gouvernements à mettre en œuvre l’accord de Paris sur les changements climatiques

Source: Association pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Bonn / Berlin. Au début des négociations des Nations Unies sur le climat à Bonn, le gouvernement fédéral allemand pour l’environnement et la protection de la nature (BUND) appelle les gouvernements présents à mettre un terme à la course aux détails et à promouvoir l’élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz. Les plans de sortie socialement acceptables doivent être ancrés dans les nouveaux plans de protection du climat (CND) de tous les pays. “A Bonn, il faut des mesures concrètes en matière de protection du climat. La balle est avec les Européens. Pour atteindre la limite de 1,5 degré, l’UE doit considérablement améliorer ses objectifs climatiques d’ici 2030. Le temps presse: nous devons maintenant veiller à réduire de moitié les émissions mondiales au cours des dix prochaines années. C’est ainsi seulement que nous pourrons éviter le réchauffement catastrophique de plus de 1,5 degré “, souligne Ernst-Christoph Stolper, vice-président du BUND. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Bonn, entre la dernière Conférence mondiale sur les changements climatiques à Katowice et la prochaine au Chili, la mise en œuvre de l’accord de Paris sur les changements climatiques est en cours de négociation. L’accord stipule que tous les gouvernements doivent améliorer leurs plans climatiques nationaux d’ici à 2020 au plus tard. Dans la perspective des négociations de Bonn, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutterres, avait appelé l’UE à accroître de manière significative sa faible contribution à l’accord de Paris. Le gouvernement fédéral n’atteindra pas les objectifs climatiques nationaux et européens, car il retarde la fuite de carbone, ne taxe pas les vols, n’interdit pas les consommateurs d’essence, n’impose pas de limitation de vitesse et investit dans la construction de chemins de terre. “Le gouvernement fédéral est gênant en tant qu’hôte de la conférence. Le ralentissement de la transition énergétique, la destruction de villages pour le lignite et la construction de ports et de pipelines pour l’importation de gaz nuisible au climat sont mauvais pour nous. Nous ne prenons plus cela. Le 22 juin, nous manifesterons dans la zone d’extraction de lignite de Rhénanie, non loin de la conférence sur le changement climatique de Bonn, aux côtés de l’alliance «Tous les villages restent» pour la préservation des villages touchés par l’exploitation du lignite et pour la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique “, explique Ernst-Christoph Tripper.Plus d’informationsPour survol

MIL OSI