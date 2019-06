French News: Comprendre la société – façonner l’avenir

Source: Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche La ministre fédérale de l’Education, Anja Karliczek, a présenté aujourd’hui à Berlin le nouveau programme-cadre pour les sciences humaines et sociales intitulé “Comprendre la société – Construire l’avenir”. Environ 700 millions d’euros sont prévus jusqu’en 2025. Karliczek a souligné: “Les sciences humaines et sociales sont importantes pour une société tournée vers l’avenir. Qu’est-ce qui maintient notre société ensemble? À quoi l’optimisme futur ou les peurs futures sont-ils liés? A quoi ressemble une société innovante de demain? Le nouveau programme-cadre trace à présent un tournant important dans ce domaine. “La recherche en sciences humaines et sociales peut apporter des réponses aux questions sociales; Par exemple, dans le cadre de la prévention de l’extrémisme, du développement durable des zones urbaines et des districts ou de l’intégration des réfugiés, les connaissances scientifiques devraient arriver encore mieux là où elles sont nécessaires. Pour cette raison, le nouveau programme-cadre renforcera l’orientation de la recherche en sciences humaines et sociales, notamment par la coopération avec des partenaires sur le terrain ou par une communication scientifique accrue, tout en offrant aux chercheurs de nouvelles possibilités d’expérimentation et de liberté dans lesquelles ils définiront leurs propres thèmes et développements scientifiques. peut conduire en avant. Par exemple, le développement des méthodes numériques est encouragé pour ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche de grandes quantités de données. De nombreux formats de financement sont explicitement conçus pour renforcer la recherche en sciences humaines et sociales dans des contextes internationaux – car la recherche sur les défis sociétaux ne s’arrête pas aux frontières nationales. Fournir des données. En tant que troisième pilier du nouveau programme-cadre, les infrastructures de recherche et des sciences humaines pour les données de recherche seront développées dans la perspective de nouvelles possibilités techniques.

