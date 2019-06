French News: Conférence du dimanche sur le don d’organes

Source: Charite – Universitatsmedizin Berlin “Transplantation? Oui! Le don d’organes? Peut-être … “L’attitude positive à l’égard du don d’organes reste élevée en Allemagne – mais le taux de donneurs reste faible. Le règlement sur l’opposition peut-il améliorer la situation des dons? Comment la mort cérébrale d’une personne est-elle déterminée? Comment fonctionne exactement un don d’organes et qui est éligible en tant que donneur? Les experts de la Charité répondront à ces questions et à d’autres lors de la conférence du dimanche du 23 juin. Dr. Stephan A. Brandt, directeur adjoint du département de neurologie du Campus Charité Mitte, parle du diagnostic et des règles juridiques régissant les défaillances irréversibles de la fonction cérébrale (“mort cérébrale”). Le neurologue explique comment la défaillance irréversible de toutes les fonctions cérébrales est déterminée avec précision et pourquoi, en Allemagne, deux médecins doivent se diagnostiquer indépendamment l’un de l’autre. Parce que: la mort cérébrale est un phénomène rare qui ne peut être détecté que dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital. En outre, c’est la condition préalable au prélèvement d’organes du donneur: si une mort cérébrale irréversible a été détectée et que le patient accepte de faire un don d’organes, le système cardiovasculaire continuera à être entretenu artificiellement par des soins intensifs. Les organes sont en outre alimentés en oxygène, leur fonctionnalité est préservée et ils peuvent être transplantés. À l’échelle nationale, plus de 10 000 patients dans un état critique sont actuellement sur la liste d’attente pour une greffe permettant de sauver des vies. À propos des possibilités et des conditions d’une greffe Prof. Dr. med. Kai-Uwe Eckardt, directeur du département de néphrologie et de médecine de soins intensifs. Il donne également des informations sur la situation actuelle des dons en Allemagne par rapport à d’autres pays et précise la nécessité urgente d’améliorer la situation, notamment par une bonne préparation organisationnelle et l’accompagnement de tous les participants. Dans la Charité, un représentant donneur d’organes est présent dans chacun des trois camps cliniques. Il est disponible en tant que personne de contact pour les proches et le personnel des soins intensifs et des salles d’opération, ainsi que pour les coordinateurs de la Fondation allemande pour la transplantation d’organes (DSO). Dr. Stefan Angermair, médecin chef de l’unité de soins intensifs et donneur d’organes au Campus Benjamin Franklin, décrit son travail et explique les aspects essentiels qui contribuent au succès du processus de transplantation. Par exemple, en 2018, la Charité – contrairement à la tendance à la baisse – a enregistré le plus grand nombre d’entrées en Allemagne avec 28 donneurs d’organes.Après les conférences, il sera possible de poser des questions aux experts.La conférence du dimanche “Transplantation? Oui! Le don d’organes? Peut-être … “aura lieu le 23 juin à 14 heures dans la salle de conférences Médecine interne, Campus Charité Mitte, Charitéplatz 1 à 10117 Berlin, Terrain Adresse: Sauerbruchweg 2, Accès sans barrière: Virchowweg 9. L’entrée est gratuite.

Conférence de la CharitéClinique de Néphrologie et de Médecine IntensiveClinique de NeurologieContactManuela ZinglPortrice de sociétésCharité – Universitätsmedizin Berlint: +49 30 450 570 400

MIL OSI