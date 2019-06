French News: Conférence ouverte du ministre des Affaires étrangères Maas et du haut-commissaire Grandi sur le thème “L’autre 1% – Les réfugiés dans les universités du monde”

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin, le Ministère fédéral des affaires étrangères, le DAAD et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont été invités par le HCR à la conférence internationale “L’autre 1% – Les réfugiés dans les universités du monde entier” les 18 et 19 juin 2019. le Weltsaal du Foreign Office à Berlin. L’accès à l’enseignement supérieur revêt une importance capitale pour les réfugiés et les pays d’accueil et est donc au centre de la conférence.

Alors que 36% des jeunes dans le monde étudient, le groupe de réfugiés ne représente qu’environ 1% – un nombre étonnamment bas.

Le ministre des Affaires étrangères Maas a déclaré dans la perspective de la conférence.

Notre objectif doit donc être de donner à un plus grand nombre de réfugiés fuyant les souffrances et les guerres la possibilité de mener une vie autonome. Il ne s’agit que d’accès à l’éducation. L’éducation offre des opportunités d’avenir et facilite l’intégration. Et grâce à l’éducation, nous pouvons apporter une contribution durable à la prévention des conflits.

L’éducation est un élément important des solutions durables aux situations de réfugiés, comme le prévoit le Pacte mondial pour les réfugiés. Cela ne peut réussir que grâce à la coopération étroite de toutes les parties concernées, y compris les réfugiés eux-mêmes. Le Ministre des affaires étrangères, Heiko Maas, et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, accueilleront, en plus de nombreux experts internationaux, une délégation d’étudiants réfugiés.

L’enseignement supérieur n’est pas seulement une opportunité pour l’individu. C’est un espoir pour des familles et des communautés de réfugiés entières. Les réfugiés qui étudient sont des modèles, enrichissent leur pays d’accueil et peuvent un jour aider à reconstruire leur pays. L’étiquette du réfugié passe au second plan et le potentiel en tant qu’être humain devient évident. Des programmes tels que DAFI, Connected Learning et Leadership for Syria sont exemplaires, mais trop peu de réfugiés ont déjà bénéficié de ces phares. Plus d’effort est nécessaire et utile. C’est pourquoi nous travaillons pour que 15% des réfugiés aient accès à l’enseignement supérieur d’ici 2030.

L’objectif de la conférence est de souligner l’importance de l’enseignement supérieur dans un contexte d’évasion et d’attirer l’attention sur des programmes tels que l’Initiative académique allemande pour les réfugiés Albert Einstein (DAFI). Grâce à des programmes de bourses étendus, entre autres programmes du DAAD, nous promouvons également l’étude des excellents étudiants étrangers en Allemagne.

L’éducation est essentielle à l’intégration des réfugiés. La clé du respect mutuel et de la compréhension réside dans les échanges et les rencontres personnelles.

Président du DAAD, Prof. Margret Wintermantel.

Particulièrement en cette période difficile, qui requiert une humanité et une coexistence cosmopolite, le DAAD s’efforce depuis de nombreuses années de faciliter l’accès des réfugiés à l’enseignement supérieur et leur intégration dans leurs études – à l’étranger et, quelques années, en Allemagne. Avec nos programmes “Leadership for Syria”, “HOPES”, “Integra” et “Welcome”, nous avons déjà réussi à améliorer les perspectives d’avenir de nombreux étudiants réfugiés et nous continuerons à collaborer avec les universités allemandes.

La conférence sera accompagnée de l’exposition de photos “The Other 1 Percent” destinée aux étudiants DAFI du monde entier, qui sera présentée au ministère fédéral des Affaires étrangères allemand jusqu’au 9 juillet. L’exposition raconte l’histoire d’étudiants réfugiés au Kenya, au Sénégal, en Jordanie, au Liban, au Pakistan et au Rwanda. Il s’agit de surmonter les sombres perspectives d’avenir, les obstacles majeurs, ainsi que leurs préjugés et ceux des autres, et comment ces personnes ont pu écrire leur propre histoire à succès.

