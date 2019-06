French News: Contrer les sanctions américaines contre le Venezuela, fournir des secours d’urgence

Source: Die Linke “Face à la crise économique croissante au Venezuela, le gouvernement fédéral doit immédiatement faire pression pour que les sanctions contre le pays d’Amérique du Sud soient levées, ce que les experts réclament de plus en plus de vies. Face à la politique agressive des États-Unis, il est urgent de fournir une aide d’urgence par le biais d’organisations internationales. Enfin, les fonds allemands promis doivent être libérés “, explique Heike Hänsel, vice-présidente du groupe parlementaire DIE LINKE lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg. Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi: “Les sanctions américaines visent en particulier à détruire davantage le pays déjà en proie à la crise, alors que les dirigeants de Trump attaquent délibérément le secteur des exportations vénézuélien et même les programmes alimentaires des États par le biais de sanctions internationales en dehors du système des Nations Unies. Le gouvernement fédéral est complice de cette stratégie inhumaine s’il continue à rester silencieux et inactif. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de ce jour, il faut discuter des rapports – tels que celui du groupe de réflexion CEPR basé à Washington – selon lesquels les mesures punitives américaines auraient provoqué au moins 40 000 morts depuis 2017. Les cinq millions d’euros promis par le gouvernement fédéral doivent désormais être immédiatement accordés aux organisations internationales d’aide d’urgence libéré au Venezuela et augmenté dans le cadre d’un programme d’assistance de l’UE “.

MIL OSI