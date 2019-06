French News: Dans la région de Riazan, le responsable d’une organisation commerciale comparaîtra devant le tribunal pour non-paiement du salaire des employés

Le procureur du district de Mikhailovsky, dans la région de Ryazan, a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale contre le directeur général d’Agrofininvest LLC. Il est accusé d’avoir commis un crime, en vertu de la partie 2 de l’art. 145.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (non-paiement complet du salaire sur deux mois). L’affaire pénale a été ouverte sur la base d’un audit effectué par le bureau du procureur du district de Mikhailovsky. une dette de plus de 1,7 million de roubles. Selon les déclarations du procureur de district, les arriérés de salaires existants ont été intégralement versés aux employés au cours de la procédure préliminaire. Après approbation de l’acte d’accusation, l’affaire pénale a été transmise au magistrat du district judiciaire n ° 64 du tribunal de district du tribunal de district de Mikhailovsky, dans la région de Riazan, sur le service d’information et de communication du parquet général de la Fédération de Russie «EFIR»: .ru

