French News: E. Isakov: Les autorités régionales ont pour tâche de rendre les vacances d’été des enfants confortables, variées et sûres

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a inspecté les camps pour enfants à Khanty-Mansiysk.

Membre du Comité de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe exécutif de l’Okrug autonome de Khanty-Mansiysk – Ugra Edward Isakov Isakov Eduard Vladimirovich, représentant de l’organe exécutif de l’Okrug autonome de Khanty-Mansiysk – Ugra a visité des organisations de loisirs les enfants Le parlementaire a examiné trois camps pour enfants, dont le camp régional de tourisme de type «Navigator».

Eduard Isakov a noté que les institutions accordaient une grande attention au repos récréatif des enfants, à leur sport, à leur éducation spirituelle, morale et patriotique. En plus de la créativité, les enfants participent à des jeux sportifs, visitent la piscine, se rendent dans les musées de la ville et dans les théâtres.Dans le camp pour enfants de Navigator, le parlementaire examine les sections consacrées à l’orientation, au tourisme et à l’enseignement des techniques de secourisme. Le camp est situé dans la zone de l’enseigne commémorative dédiée aux découvreurs du pays Ugra.

Dans notre pays, l’organisation des vacances d’été des enfants a fait l’objet d’une attention particulière

«Aujourd’hui, dans notre pays, l’organisation des vacances d’été pour enfants fait l’objet d’une attention particulière. Les autorités régionales ont pour tâche de rendre le repos des enfants après une longue année scolaire confortable, utile, varié et, bien sûr, sans danger. À mon avis, l’Ugra occupe une position dominante dans ce domaine », a déclaré Eduard Isakov. Selon le parlementaire, changer la situation après l’école permet à l’enfant de se détendre et de révéler ses capacités physiques et créatrices. De plus, pendant les vacances d’été, la santé de l’enfant est renforcée par un long séjour au grand air. «La routine quotidienne, qui comprend des exercices obligatoires le matin, des matchs sportifs et des tournois, a également un effet positif sur votre bien-être. Enfin, en rencontrant de nouvelles personnes, la localité contribue à la socialisation des enfants. Étant donné que des enfants d’intérêts et de caractères différents se reposent dans le camp, il est facile ici, entre amis, de pénétrer dans un nouveau cercle d’amis, de développer les compétences de communication et de rechercher des personnes partageant les mêmes idées. créer les conditions nécessaires pour un séjour confortable.

