French News: ECSM 2019: BSI appelle à la participation

Information, sensibilisation et protection active des consommateurs en matière de cybersécurité: telles sont les principales préoccupations du Mois européen de la cybersécurité (ECSM), qui se tiendra pour la huitième fois en octobre 2019. L’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) est le point de coordination national de l’ECSM en Allemagne. Il invite les institutions de l’État, des entreprises et de la société à participer à l’ECSM avec leurs propres activités. Au cours de l’année précédente, environ 100 partenaires représentant un peu moins de 200 activités avaient participé à l’ECSM dans l’ensemble de l’Allemagne. «L’importance de la protection des consommateurs numériques augmente chaque jour du fait de la gravité de la menace. La numérisation touche de nombreux domaines de notre vie et de notre travail et la sécurité de l’information n’a pas toujours l’importance qu’elle mérite. Les utilisateurs privés ainsi que les entreprises sont de plus en plus victimes de cyberattaques, avec des conséquences importantes. Cependant, nous ne sommes pas vulnérables et chaque utilisateur et chaque entreprise peut contribuer à améliorer les mesures de protection. Comment cela fonctionne, nous discutons aux niveaux national et international dans le cadre de l’ECSM “, a déclaré le président de BSI, Arne Schönbohm. Les autorités, les entreprises et les institutions qui souhaitent participer à l’ECSM avec leurs propres formats afin de sensibiliser à la cybersécurité s’inscrire auprès du BSI. Les actions peuvent être publiques ou non, en ligne ou sur site, destinées à un large public ou à un public professionnel. La BSI a résumé plus d’informations sur les opportunités d’investissement et l’enregistrement dans un guide d’action disponible sur le site Web de la BSI L’Alliance européenne de cybersécurité et la Chambre de commerce et d’industrie allemande sont invitées à lancer le Mois de l’action européenne le 26 septembre 2019. pour une journée de cyber-sécurité à Berlin. Les barcamps et les séances de jumelage offrent des occasions d’échange et de réseautage, ainsi que des idées pour vos propres projets. En outre, des initiatives et des entreprises en matière de cybersécurité présenteront leurs actions prévues pour l’ECSM 2019 au cours d’une exposition. Les demandes de participation au salon sont acceptées par la BSI à l’adresse https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/CfP_ECSM2019 jusqu’au 30 juin 2019.Pressekontakt: Office fédéral de la sécurité de l’informationPostfach 20036353133 BonnPhone: +49 228 99 9582- 5777Telefax: +49 228 99 9582-5455E-Mail: presse@bsi.bund.de

