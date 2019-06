French News: Emploi en avril 2019: +1,6% en glissement annuel

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 227 du 17 juin 2019

WIESBADEN – À la fin d’avril 2019, près de 5,7 millions de personnes travaillaient dans des entreprises de fabrication en Allemagne comptant au moins 50 employés. Selon les résultats préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), le nombre d’employés a augmenté de 92 000 par rapport à avril 2018 (+1,6%).

L’augmentation la plus importante du nombre de personnes employées dans la fabrication d’ordinateurs, de produits électroniques et d’optiques a été de + 3,4% (avril 2019 par rapport à avril 2018). Il a également montré une augmentation supérieure à la moyenne de + 2,3% dans la production de produits alimentaires et d’aliments pour animaux et dans le secteur de la construction mécanique. Dans la fabrication de produits métalliques, l’augmentation a été de + 2,1%. En revanche, le nombre d’employés dans la fabrication d’équipements électriques a diminué (-0,7%).

Le nombre d’heures travaillées en avril 2019 a augmenté de 0,2% pour atteindre 712 millions d’heures par rapport au même mois de l’année précédente pour le même nombre de jours ouvrables. La rémunération des employés de l’industrie manufacturière était d’environ 26,5 milliards d’euros. Par rapport au même mois de l’année précédente, il s’agissait d’une augmentation de 2,1%.

Industrie manufacturière, entreprises de 50 personnes et plus avril 2019 – Résultats préliminaires –

Non. 1

industrie

Employé 1 000

Travail fait heures en millions d’heures

Gagné un million d’euros

C

Total fabrication

5683

712

26515

y compris:

10

H. v. Alimentation humaine et animale

452

58

1 253

20

H. v. produits chimiques

322

41

2 139

22

H. v. Articles en caoutchouc et en plastique

363

47

1280

24

Production et transformation de métaux

247

30

1080

25

H. v. produits métalliques

550

70

1976

26

H. v. Matériel de traitement de données, produits électroniques et optiques

289

37

1432

27

H. v. équipement électrique

396

49

1771

28

ingénierie

1 003

128

5047

29

H. v. Voitures et pièces de véhicules automobiles

836

96

5185

Non. 1

industrie

employé

GeleisteteArbeitsstunden

frais

Changement par rapport au même mois l’an dernier

1 Classification des activités économiques, édition 2008 (WZ 2008) .H. v. = Production de

C

Total fabrication

1.6

0,2

2.1

y compris:

10

H. v. Alimentation humaine et animale

2.3

2,5

5.7

20

H. v. produits chimiques

1.5

0,9

2,5

22

H. v. Articles en caoutchouc et en plastique

1.2

0,6

2.9

24

Production et transformation de métaux

1.4

-2,4

1.7

25

H. v. produits métalliques

2.1

0,9

2,5

26

H. v. Matériel de traitement de données, produits électroniques et optiques

3.4

2.4

3.6

27

H. v. équipement électrique

-0,7

-1,1

-1,8

28

ingénierie

2.3

1.2

2.3

29

H. v. Voitures et pièces de véhicules automobiles

0,6

-5,3

-0,7

Les données de base et les séries chronologiques longues pour le rapport mensuel dans le secteur manufacturier sont disponibles dans les tableaux Effectif et chiffre d’affaires des entreprises manufacturières (42111-0002) et (42111-0004) dans la base de données GENESIS-Online.

Vous pourriez aussi être intéressé par cette

MIL OSI