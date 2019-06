French News: En Mordovie, une réunion interministérielle présidée par le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie, Sergey Zaitsev, a été consacrée à la protection des droits des citoyens à payer

Source: Russie – Bureau du procureur général

Aujourd’hui, le 17 juin 2019, le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie, Sergueï Zaïsev, a tenu une réunion interministérielle à Saransk consacrée à la question du respect du droit des citoyens à une rémunération complète et en temps utile. République de Mordovie, inspecteur fédéral en chef pour la République de Mordovie, président de l’Assemblée de l’État, commissaire régional aux droits de l’homme Le chef adjoint du Procureur général de Russie, Sergueï Zaïsev, a souligné que la réalisation des droits constitutionnels des citoyens moyennant une rémunération rapide et intégrale du travail constitue l’une des principales orientations de la politique sociale de l’État russe moderne. C’est pourquoi l’instauration de l’état de droit dans ce domaine fait partie des priorités constantes de tous les niveaux de gouvernement et fait l’objet d’un contrôle particulier des dirigeants du pays et du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie. Juin s’élevait à 86 millions de roubles. Le nombre d’entreprises débitrices a été multiplié par 1,7, ainsi que le nombre d’employés dont les droits ont été violés. Malgré les mesures prises, la situation en matière de paiement des salaires dans la région reste tendue, avec des omissions dans le travail des autorités de surveillance et de maintien de l’ordre autorisées, qui nécessitent une évaluation sérieuse de l’autorité de surveillance et un ajustement des pouvoirs conférés aux procureurs. En particulier, les activités du groupe de travail interdépartemental régional sur le règlement des arriérés de salaires, du ministère de la Protection sociale, du Travail et de l’Emploi de la population de la République de Mordovie et de l’inspection du travail de l’Etat ont été relevées. Le procureur général adjoint de la Fédération de Russie a évoqué les travaux des organes d’enquête du service des huissiers et des services territoriaux, ainsi que d’autres questions, qui ont fait l’objet d’une conversation de principe. l’emploi, ainsi que l’amélioration de l’interaction entre les ministères. SYA sur l’information et de la communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie « éther » à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

