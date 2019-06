French News: Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique: Un total de 40% de la surface de la planète est menacé par la désertification, menaçant les moyens de subsistance de centaines de millions de personnes. La Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, le 17 juin, attirera l’attention sur les conséquences de la désolation des vastes zones de terres fertiles. Un ancien bateau de pêche est situé sur la mer sèche d’Aral en Ouzbékistan. De grandes parties du lac sont aujourd’hui des déserts de sel. (© picture-alliance, imageBROKER)

La Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse a été proclamée par les Nations Unies il y a 25 ans. Sous le slogan “Cultivons l’avenir ensemble” cette année, il devrait non seulement attirer l’attention sur la mise en péril des sols fertiles, mais également encourager la réflexion sur les solutions. L’objectif: équilibrer la nouvelle désertification et la remise en état des terres au cours des 25 prochaines années.

Convention des Nations Unies sur la désertification: définition de la désertification La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) du 17 juin 1994 définit la désertification comme “la dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches”. Par “dégradation des sols”, l’ONU entend “réduire ou perdre la productivité et la complexité biologiques ou économiques” des terres. Cela peut se manifester par l’érosion, la détérioration des utilisations physiques, chimiques, biologiques ou économiques du sol et la perte à long terme de la végétation naturelle.

