French News: Klöckner en Chine: Ensemble contre le changement climatique

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’AgricultureLe ministère allemand de l’Agriculture soutient la Chine sur la voie d’une agriculture durable

La Chine est non seulement le troisième plus grand marché de produits alimentaires allemands, mais également le principal partenaire du programme de coopération bilatérale du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL). Lors de la visite de sa délégation en Chine, la ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, a intensifié sa coopération.

Cette page

MIL OSI