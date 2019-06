French News: L. Glebova: sur le site des Nations Unies à Genève, la Russie a soutenu des initiatives visant à promouvoir des innovations sociales d’actualité

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré le directeur général du bureau des Nations Unies à Genève, Michael Moeller.

La délégation russe a participé à la Conférence internationale sur le volontariat et les innovations sociales #INFOCUS, qui s’est tenue du 12 au 15 juin au bureau des Nations Unies à Genève (Suisse). L’événement a présenté les meilleurs projets dans le domaine du bénévolat en entreprise.

Voir aussi

Lyubov Glebova GlebovaLyubov Nikolaevna, premier vice-président du Comité du Conseil de la Fédération et représentant de l’organe exécutif de la République d’Oudmourtie, s’est entretenu avec le directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, Michael Moeller, qui a souligné le haut niveau de préparation de la conférence et sa participation active au programme d’événements d’une large représentation internationale.

La Russie a pris l’initiative de s’attaquer aux problèmes importants posés par l’instauration d’un environnement inclusif et a été appuyée par les partenaires des Nations Unies.

Lyubov Glebova a souligné que le bureau des Nations Unies à Genève est une plate-forme prête à promouvoir et à développer les innovations sociales les plus pertinentes, en particulier le thème de l’inclusion, auquel la conférence a été consacrée. “La Russie a pris l’initiative de traiter les questions importantes liées à la mise en place d’un environnement inclusif et a été soutenue par les partenaires des Nations unies”, a déclaré la sénatrice. La présidente du comité d’organisation de la conférence, Olga Zubkova, a remercié Michael Möller pour son partenariat à long terme avec la plate-forme des Nations Unies l’importance de l’intérêt des partenaires pour les initiatives de volontariat.Michael Möller a remercié tous les participants pour leur aide active et a fidèle à l’avenir un partenariat commun pour promouvoir la réunion initsiativ.Vo sociale a réuni des représentants de la communauté des affaires qui ont partagé leurs expériences de programmes sociaux inclusifs de leurs entreprises.

MIL OSI