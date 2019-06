French News: La nouvelle BMW X3 M et la nouvelle BMW X4 M – des images supplémentaires.

Source: BMW GroupVous avez besoin d’aide? Veuillez contacter notre équipe d’assistance de 9h00 à 17h00 via support.pressclub@bmwgroup.com.

Lun 17 juin 00:01:00 CEST Communiqué de presse 2019

Vous trouverez ci-joint des extraits de la présentation de la nouvelle BMW X3 M et de la nouvelle BMW X4 M dans le New Jersey présentées par International Press Driving.

En savoir plus sur les émissions et la consommation de CO2.

La nouvelle BMW X3: consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km.La nouvelle BMW X3 M Compétition: consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km. La nouvelle BMW X4 M: consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km.La nouvelle BMW X4 M Compétition: consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km.

Émissions et consommation de CO2.Pour les données de consommation de carburant des véhicules nouvelle réception à partir de septembre 2017, les informations suivantes sont applicables: La consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation d’électricité sont déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite (Règlement UE 715/2007), telle que modifiée. Les informations concernent un véhicule en équipement de base en Allemagne. Les largeurs tiennent compte des différences de taille de roue et de pneu sélectionnées ainsi que des équipements optionnels en option et sont susceptibles de changer en fonction de la configuration.Les informations ont déjà été déterminées sur la base du nouveau “cycle de conduite WLTP” et recalculées à “NEDC” pour comparaison. Pour les véhicules, l’évaluation des taxes et autres frais liés aux véhicules, y compris les émissions de CO2, peut être différente de celles qui sont indiquées ici. Pour plus d’informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières neuves, reportez-vous au “Guide technique du Consommation de carburant, émissions de CO2 et consommation d’électricité des voitures particulières neuves “: https://www.dat.de/co2/.

