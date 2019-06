French News: La poursuite du développement de la région de Volgograd dépendra largement de l’afflux d’investissements – V. Matvienko

Source: Russie – Conseil de la fédération

La réunion du président du Conseil de la fédération, V. Matvienko, avec le gouverneur de la région de Volgograd, A. Bocharov, a eu lieu

Le président du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko Matvienko, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg, a rencontré le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov. Bocharov, Andrei Ivanovich Gouverneur de la région de Volgograd

Au cours de l’entretien, le président du conseil de la fédération s’est intéressé au développement socio-économique de la région. Selon le gouverneur, la situation socio-économique de la région est stable et une bonne dynamique de développement a été mise en place. «Cela est particulièrement vrai pour les infrastructures de transport. Nous entamons la troisième étape de la reconstruction de notre plaque tournante de l’aviation, que nous achèverons d’ici un an », a déclaré Andrei Bocharov. Il a également informé qu’un certain nombre de projets innovants sont en cours de mise en œuvre dans la région.

Valentina Matvienko a souligné l’importance de travailler pour maintenir un bon climat d’investissement. “Vous avez réussi à intéresser l’investisseur, à créer des conditions favorables – et voici le résultat.” L’orateur du Conseil de la Fédération a souligné que le développement futur de la région dépendra largement des investissements nécessaires ainsi que de la mise en œuvre de projets dans la région de Volgograd dans le cadre de la Décennie de l’enfance, visant à aider mères et enfants et à améliorer la qualité des soins de santé.

