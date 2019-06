French News: L’Association des agriculteurs allemands se met d’accord sur la réforme de la taxe foncière

Source: Deutscher BauernverbandL’accord au sein du comité de coalition sur la future structure de la taxe foncière, le président de l’Association des agriculteurs allemands (DBV), Joachim Rukwied, critique: «La réglementation proposée dans ce projet de loi concernant la réévaluation des actifs agricoles et forestiers est peu transparente et compliqué. Les premiers calculs comparatifs avec la réglementation précédente ont parfois entraîné des augmentations significatives du résultat, les maisons ayant déjà été laissées à l’extérieur. La neutralité des revenus dans le domaine de l’agriculture et de la foresterie doit être garantie dans tous les cas. L’évaluation des bâtiments agricoles proposée séparément – qui était auparavant compensée avec l’approche foncière – entraînerait des dépenses considérables pour les autorités fiscales et les agriculteurs, a déclaré Rukwied. Comme par le passé, les bâtiments agricoles doivent donc être couverts par l’approche de la valeur de rendement pour les zones. Il est également envisagé que l’évaluation des maisons des gestionnaires et des anciens diviseurs ne se fasse plus dans le cadre des actifs agricoles et forestiers. Ceci est actuellement possible avec des batteries de serveurs activement gérées. Cela devrait également être indiqué. La clause d’ouverture par pays envisagée fait craindre l’absence d’une base d’imposition uniforme, comme c’est le cas jusqu’à présent avec les valeurs unitaires, par exemple. pour la répartition entre les chambres d’agriculture ou les Höfeordnungen: les pierres angulaires prévoient l’évaluation future des actifs agricoles et économiques avant la méthode de la valeur des revenus. Ceci doit être évalué positivement en principe.

MIL OSI