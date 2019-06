French News: Le compromis fiscal de base de la coalition: un minorité injuste et hostile

Source: La gauche “La compréhension de la Grande Coalition en matière d’impôt foncier approfondit la justice de contrôle, alourdit en outre de nombreux locataires et récompense le sectarisme de la Bavière. De toute évidence, la CSU pourrait continuer à faire chanter les partenaires de la coalition en matière de taxe foncière. Bien qu’il soit positif qu’il y ait même eu un accord. Sinon, les municipalités auraient perdu environ 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires au 01.01.2020. Toutefois, la clause d’ouverture remet en cause l’uniformité des conditions de vie exigée par la loi fondamentale “, explique Jörg Cezanne, membre du comité des finances du groupe parlementaire DIE LINKE, à l’occasion du sommet de coalition CDU / CSU et SPD. Cezanne poursuit: “Parce qu’il est totalement incertain que la Bavière modifie uniquement le modèle de calcul de la taxe sur les biens immobiliers ou qu’il s’agisse également d’allégements fiscaux importants sur le volume total ou d’une charge supplémentaire pour les locataires au niveau de l’État. La GAUCHE adhère à leur exigence selon laquelle la taxe foncière doit prendre en compte la valeur des bâtiments. En outre, il ne peut plus être répercuté sur les locataires en tant que frais de fonctionnement: une clause d’ouverture de la loi permettant aux États de s’écarter de la législation nationale menace les finances des municipalités et crée des lois différentes dans différentes régions du pays. Nous rejetons un tel tapis en patchwork. “

