French News: Le Conseil de la Fédération souligne la nécessité d’une expertise de l’Etat dans la préparation des projets de travaux hydrauliques sur la Volga

Au sein de la Fédération, le Conseil a discuté des options permettant de garantir la navigation dans les écluses Gorodetsky en aval de la Volga et des problèmes de prévention des dommages environnementaux.

Le Conseil de la fédération a tenu une réunion sur les «Options pour assurer la navigation en aval des écluses de Gorodetsky sur la Volga». L’événement était organisé par le président du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, Alexei Mayorov. Mayorov Aleksey Petrovich Représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’État de la République de Kalmoukie

Le sénateur a indiqué que la réunion avait lieu conformément au mandat du Conseil de la fédération au Comité de la politique alimentaire agraire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la fédération, le Comité de la politique économique du Conseil de la Fédération. En particulier, il a été chargé d’examiner la question de la prévention des dommages environnementaux sur la Volga lors des travaux hydrotechniques visant à optimiser la navigation dans la région de Nizhny Novgorod, en tenant compte de solutions de conception techniques alternatives, y compris des options pour assurer la navigation dans les écluses Gorodetsky en aval de la Volga. Il a souligné que, conformément aux instructions du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à la suite de la réunion du Présidium du Conseil d’Etat sur le développement des eaux intérieures façons, tenu le 15 août 2016, le programme d’Etat “Développement du système de transport” met en œuvre un événement pour la construction du système hydraulique à basse pression de Nijni Novgorod sur la Volga.

“La mise en œuvre de ce projet vise à éliminer les voies de navigation intérieure limitant les sections de navigation afin d’éliminer les restrictions d’infrastructures sur les voies de navigation intérieures du système EHS (Unified Deep Water System) de la partie européenne de la Russie”, a déclaré Alexey Mayorov. où la profondeur est nettement inférieure au minimum requis pour le passage des navires, et cette question doit être résolue assez rapidement. La deuxième phase de la conception de l’hydrosystème à basse pression de Nijni-Novgorod est en cours de réalisation, dans le cadre de laquelle est envisagée l’élaboration d’une documentation de conception pour la création d’un réservoir saisonnier de type canal. “La documentation du projet prévoit un ensemble de mesures techniques de protection visant à éliminer les impacts négatifs sur les zones adjacentes, notamment le nettoyage des systèmes de drainage existants et la construction d’un nouveau réseau de canaux”, a expliqué le parlementaire. “Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit que les conclusions finales sur toutes les questions, associés à la construction du système hydraulique à basse pression de Nijni Novgorod, y compris l’évaluation de l’impact de l’activité économique prévue liée à la construction du système hydraulique, sur la environnement, sont possibles après l’achèvement de la conception et l’obtention de la conclusion de l’expertise de l’Etat pertinente “, a déclaré Alexey Mayorov. Les participants à la réunion estiment que les conclusions sur l’efficacité des solutions d’ingénierie et de conception et l’adéquation du projet de la deuxième étape du complexe à basse pression de Nizhny Novgorod des mesures de protection et des mesures compensatoires ne peuvent être prises que sur la base d’un examen par un expert qualifié autorisé Le vice-président du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la politique agricole et alimentaire et de la gestion de l’environnement, Vladimir Lebedev, Lebedev Vladimir Albertovich, représentant de l’organe exécutif du pouvoir de la région de Nizhny Novgorod, vice-président du Comité de la politique économique du Parlement russe Yuryevich représentant de l’organe exécutif du pouvoir d’Etat de la région de Moscou, membre de Ko Alexander Weinberg, Alexander Weinberg, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Nijni Novgorod, Alexander Pronyushkin, membre du Comité de politique économique, Alexander Pronyushkin, représentant du Conseil de la fédération, directeur adjoint de l’Agence fédérale des affaires sociales et transport fluvial Yuri Tsvetkov, représentants du ministère des Richesses naturelles Ressources et écologie de la Fédération de Russie, Agence fédérale de la pêche, Institut des problèmes de l’eau de l’Académie des sciences de Russie, représentants de la communauté professionnelle, organisations publiques, experts.

