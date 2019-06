French News: Le secrétaire d’Etat Andreas Feicht: “Le partenariat énergétique germano-japonais favorise la transition énergétique mondiale”

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

16.06.2019 – Communiqué de presse – Politique énergétique européenne et internationale

L’Allemagne et le Japon souhaitent coopérer plus étroitement dans la recherche et l’utilisation des énergies renouvelables. Andreas Feicht, secrétaire d’État aux politiques énergétiques du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, et Taizo Takahashi, président de l’Agence japonaise des ressources naturelles et de l’énergie, ont signé hier une “déclaration de coopération” en vue de l’établissement d’un partenariat énergétique germano-japonais. “Le Japon se rapproche de ce partenariat énergétique. et l’Allemagne encore plus proches l’une de l’autre et ont la possibilité de devenir un pionnier mondial pour une voie de croissance durable et d’innovation “, a déclaré le secrétaire d’Etat Feicht lors de la cérémonie de signature à Karuizawa, au Japon. Avec le Japon, l’Allemagne a un partenaire solide en matière de coopération énergétique durable pour atteindre les objectifs de la politique énergétique et climatique, a souligné Feicht. Selon le Partenariat germano-japonais sur l’énergie, les deux pays industrialisés souhaitent coopérer, notamment dans les domaines de l’innovation, de la numérisation et de la flexibilité des énergies renouvelables. La modernisation du réseau et l’utilisation de l’hydrogène s’intensifient. Alors que l’Allemagne possède une vaste expérience dans le développement et l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes, le Japon joue un rôle de pionnier vis-à-vis de l’Allemagne dans l’utilisation de l’hydrogène ainsi que dans le développement du stockage d’énergie et des réseaux de distribution intelligents, disponible ici (PDF, 116KB) ,

