Source: DOSBLe raid Olympia de Rio 2016 est à la tête de l’équipe des Jeux Européens d’Allemagne lors de l’ouverture. L’Archer Lisa Unruh portera le drapeau allemand au Stade Dinamo vendredi prochain (21 juin) lors de la cérémonie d’ouverture des 2èmes Jeux Européens à Minsk / Biélorussie. la capitale biélorusse. Cela a été décidé par le présidium de la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB) lors de sa 107ème réunion à Berlin. “Lisa Unruh est dirigée par une athlète exceptionnelle à la fois couronnée de succès et sympathique. Elle frappe aussi bien dans le jaune que dans le noir à Berlin et portera dignement le drapeau de l’équipe allemande des Jeux Européens “, a déclaré Uschi Schmitz, vice-président des sports de compétition et chef de mission de l’équipe européenne des jeux européens à Minsk. “C’est un grand honneur pour moi d’être choisi comme porte-drapeau. Cela me rend très heureux et me rend fier. Pour nous, ces jeux sont un grand événement. Et parce que nous, les archers, avons qualifié les Jeux olympiques pour Tokyo 2020 aux Championnats du monde la semaine dernière, je suis encore plus impatient de vivre les Jeux européens avec d’autres athlètes de nombreux autres sports “, a déclaré Berliner Lisa, âgée de 31 ans. Le maître de police Unruh.Die est l’archer allemand le plus titré. Elle a remporté la médaille d’argent olympique aux Jeux de 2016 à Rio. Elle était auparavant championne d’Europe par équipe 2015, championne du monde individuelle en plein air 2014 et 2018 et dans le hall 2016, ainsi que championne du monde par équipe 2018 en salle et en plein air. En outre, elle a remporté les Jeux mondiaux 2017 à Wroclaw. Déjà à la première des Jeux européens de 2015 à Bakou, elle faisait partie de l’équipe allemande. Là, elle a atteint la ronde des 16. La semaine dernière, elle et ses coéquipières Elena Richter et Michelle Kroppen ont obtenu un quota pour l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo de l’an prochain, lors des championnats du monde s’Hertogenbosch.L’équipe des jeux européens, AllemagneDu 21 au 30 juin, 150 athlètes * intérieur pour les Jeux Européens Allemagne à Minsk dans 13 sports: badminton, basketball (3 × 3), tir à l’arc, boxe, judo, course de canoë, karaté, athlétisme, cyclisme sur route, lutte, sambo, tir et tennis de table. Quatre compétitions sportives qualificatives sont organisées à Tokyo: tir à l’arc, karaté, tir à la carabine, fusil de chasse et pistolet et tennis de table. En athlétisme, badminton, cyclisme et judo, les points de Minsk peuvent être collectés pour le classement mondial utilisé pour la qualification olympique. Dans les autres sports, les Jeux européens représentent un temps fort de la saison 2019: les courses de canoë coïncident avec la détermination des champions d’Europe. Les Jeux européens seront retransmis en direct sur Sport1. Les rapports DOSB de Minsk sont à jour et résumés quotidiennement. Tous les athlètes nommés se voient présenter leur propre profil sur le site Web www.teamdeutschland.de. En outre, l’équipe européenne des jeux allemands est active sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. L’élément de liaison de la communication numérique pour les athlètes, les associations et les fans reste le hashtag #WirfuerD.

En outre, à compter du vendredi 21 juin 2019, les représentants des médias et le public intéressé recevront une lettre d’informations sur les Jeux européens contenant des résumés quotidiens. Vous pouvez vous inscrire sur www.dosb.de/newsletter.

